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: 'in ikinci sarı kartında faul bile tartışılır

SABAH Spor'un usta yorumcularından , 'ın sahasında 2-1 kazandığı maçını ve Halil Umut Meler'in 'e çıkardığı kırmızı kartı yorumladı.

Giriş Tarihi: 16.09.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 16.09.2018 09:55
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: 'in ikinci sarı kartında faul bile tartışılır
Erman Toroğlu: Medel'in ikinci sarı kartında faul bile tartışılır

SABAH Spor'un usta yorumcularından , 'ın sahasında 2-1 kazandığı maçını ve Halil Umut Meler'in 'e çıkardığı kırmızı kartı yorumladı.

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: 'in ikinci sarı kartında faul bile tartışılır
Erman Toroğlu: Medel'in ikinci sarı kartında faul bile tartışılır

Milli maç arasından sonra, hem Galatasaray hem maçlarının ilk yarıları temposuz, hareketsiz geçti. İkinci yarılar ise tam tersine oldukça hareketli.

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: 'in ikinci sarı kartında faul bile tartışılır
Erman Toroğlu: Medel'in ikinci sarı kartında faul bile tartışılır

için her hafta söylenenler ve yazılanlar hep aynı oluyor. Eski Beşiktaş yok. Aslında kadro olarak hala iyiler ama istenilen oyunu oynayamıyorlar. Kopuk kopuk oynuyorlar.

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: 'in ikinci sarı kartında faul bile tartışılır
Erman Toroğlu: Medel'in ikinci sarı kartında faul bile tartışılır

Düşünün Pepe gol atacak, Pepe hücuma çıkacak. Peki arka tarafta ne yapacak Pepe? Pepe, çıkışı iyi yapıyor ama arka tarafta gol yenirken yok.

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: 'in ikinci sarı kartında faul bile tartışılır
Erman Toroğlu: Medel'in ikinci sarı kartında faul bile tartışılır

Bir de , en uç ile en geri arasındaki mesafeyi çok açık tutuyor. Her sene üstüne koyması gerekirken, maalesef geri gidiyor.

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: 'in ikinci sarı kartında faul bile tartışılır
Erman Toroğlu: Medel'in ikinci sarı kartında faul bile tartışılır

VAR çıktı, bazı şeyler daha iyi olacak derken daha saçma sapan olmaya başladı. Mesela önceki gün Bülent Yıldırım'ın ofsayta gidip bakması.

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: 'in ikinci sarı kartında faul bile tartışılır
Erman Toroğlu: Medel'in ikinci sarı kartında faul bile tartışılır

Dün, Gary 'in atılması. İlk sarı karta bir şey denilmez ama ikinci pozisyonda faul bile tartışılır.

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