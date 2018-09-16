Erman Toroğlu: Medel'in ikinci sarı kartında faul bile tartışılır

SABAH Spor'un usta yorumcularından Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın sahasında 2-1 kazandığı Yeni Malatyaspor maçını ve Halil Umut Meler'in Medel'e çıkardığı kırmızı kartı yorumladı. SABAH Spor'un usta yorumcularından Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın sahasında 2-1 kazandığı Yeni Malatyaspor maçını ve Halil Umut Meler'in Medel'e çıkardığı kırmızı kartı yorumladı. Milli maç arasından sonra, hem Galatasaray hem Beşiktaş maçlarının ilk yarıları temposuz, hareketsiz geçti. İkinci yarılar ise tam tersine oldukça hareketli. Beşiktaş için her hafta söylenenler ve yazılanlar hep aynı oluyor. Eski Beşiktaş yok. Aslında kadro olarak hala iyiler ama istenilen oyunu oynayamıyorlar. Kopuk kopuk oynuyorlar. Düşünün Pepe gol atacak, Pepe hücuma çıkacak. Peki arka tarafta ne yapacak Pepe? Pepe, çıkışı iyi yapıyor ama arka tarafta gol yenirken yok. Bir de Beşiktaş, en uç ile en geri arasındaki mesafeyi çok açık tutuyor. Her sene üstüne koyması gerekirken, maalesef geri gidiyor. VAR çıktı, bazı şeyler daha iyi olacak derken daha saçma sapan olmaya başladı. Mesela önceki gün Bülent Yıldırım'ın ofsayta gidip bakması. Dün, Gary Medel'in atılması. İlk sarı karta bir şey denilmez ama ikinci pozisyonda faul bile tartışılır.