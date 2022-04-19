Giriş Tarihi: 19.04.2022 08:25
Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
08:32
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan bomba sözler! "Kan davası çıkacak" TFF'deki krizin perde arkasında ne var?
Son dakika haberleri... TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üyelerin istifa etmesinin ardından yaşananlar gündeme bomba gibi düşmüştü. İsitfaların perde arkasında neler var? İstifaların ardından yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu. SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu, yaşanan istifalar hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte o sözler...