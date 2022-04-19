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Haberler Galeri Son dakika: Erman Toroğlu'ndan bomba sözler! "Kan davası çıkacak" TFF'deki krizin perde arkasında ne var?
Giriş Tarihi: 19.04.2022 08:25 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 08:32

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan bomba sözler! "Kan davası çıkacak" TFF'deki krizin perde arkasında ne var?

Son dakika haberleri... TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üyelerin istifa etmesinin ardından yaşananlar gündeme bomba gibi düşmüştü. İsitfaların perde arkasında neler var? İstifaların ardından yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu. SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu, yaşanan istifalar hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte o sözler...

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Son dakika: Erman Toroğlu’ndan bomba sözler! Kan davası çıkacak TFF’deki krizin perde arkasında ne var?

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından MHK Başkanı ve üyeleri de istifa etti. Alınan isitfa kararı sonrası yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu. Gündeme bomba gibi düşen istifaların perde arkasında neler yaşanıyor? SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu, bugünkü yazısında çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte o sözler...

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan bomba sözler! Kan davası çıkacak TFF’deki krizin perde arkasında ne var?

ERMAN TOROĞLU: "BANA ÇOK İŞ DÜŞECEK, BENİ YORACAKLAR"

Son 5 komitenin başkanlarını hatırlayalım… Yusuf Namoğlu, Zekeriya Alp, Serdar Tatlı, Ferhat Gündoğdu ve yeniden Sabri Çelik… Ferhat Gündoğdu'yu hiç tanımıyorum. Karşılaşmadım, konuşmadım, çay içmedim. Diğer isimleri biliyorum. Ferhat Gündoğdu için bir şey diyemem.

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Son dakika: Erman Toroğlu’ndan bomba sözler! Kan davası çıkacak TFF’deki krizin perde arkasında ne var?

"SERVET YARDIMCI DİK DURMADI"

Aslında öyle ya da böyle çok komite başkanının yapamadığı cesarette bir işe girdi, Nihat Özdemir arkasında sağlam durdu ama Servet Yardımcı koltuğu kaybetme kaygısıyla maalesef dik duramadı.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan bomba sözler! Kan davası çıkacak TFF’deki krizin perde arkasında ne var?

Yapılan iş bir ihtilaldi, Türk futbolu için çok hayırlı bir iş olacaktı. Eğer başarılı olsaydı 15-20 yıl Türk hakemliğinde ve Türk futbolunda inanılmaz bir iyileşme gerçekleşecekti ama başarılı olamadı, eskiye döndük. Şimdi daha da kötü.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan bomba sözler! Kan davası çıkacak TFF’deki krizin perde arkasında ne var?

Plakası alınan hakemler var. 06, 34, 35İnanılmaz bir kan davası çıkacak ve intikam alınmaya başlanacak. Diğer dört komite başkanını tanıyorum. Hiçbiri sakat işlere girmediler. Hepsi düzgün tiplerdi. Kimisi daha cesaretliydi, kimisi daha ılımlı. İyi şeyler yapmaya kalktılar ama camiadaki eşek arıları sağı solu soka soka onlara da zarar verdiler. Onlar da illallah deyip kaçtılar.

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