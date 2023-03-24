Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? EURO 2024 elemeleri Ermenistan Türkiye maçı nerede oynanacak?

Giriş Tarihi: 24.03.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 09:05

Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Yarın oynanacak maç ile Türkiye'nin Euro 2024 elemeleri başlayacak. D grubunda bulunan Türkiye milli maçları yarın başlayacak ve 21 Kasım'da sona erecek. EURO 2024 elemelerinde gruplarda ilk ikide yer alan takımlar turnuvaya katılacak. Vatandaşlar, "Ermenistan Türkiye maçı nerede oynanacak, hangi statta?" sorularına yanıt arıyor. TRT 1 ekranlarında yer alacak milli müsabaka, şifresiz yayınlanacak. Peki, Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar