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Haberler Galeri Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? EURO 2024 elemeleri Ermenistan Türkiye maçı nerede oynanacak?
Giriş Tarihi: 24.03.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 09:05

Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? EURO 2024 elemeleri Ermenistan Türkiye maçı nerede oynanacak?

Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Yarın oynanacak maç ile Türkiye'nin Euro 2024 elemeleri başlayacak. D grubunda bulunan Türkiye milli maçları yarın başlayacak ve 21 Kasım'da sona erecek. EURO 2024 elemelerinde gruplarda ilk ikide yer alan takımlar turnuvaya katılacak. Vatandaşlar, "Ermenistan Türkiye maçı nerede oynanacak, hangi statta?" sorularına yanıt arıyor. TRT 1 ekranlarında yer alacak milli müsabaka, şifresiz yayınlanacak. Peki, Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar

Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? EURO 2024 elemeleri Ermenistan Türkiye maçı nerede oynanacak?

Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak yapımları yanıt arıyor. EURO 2024 elemeleri D grubunda Türkiye ilk milli müsabakasına çıkacak. A Milli Takım aday kadro belli oldu ve ilk defa milli formayı giyecek oyuncular bulunuyor. Peki, Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar

Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? EURO 2024 elemeleri Ermenistan Türkiye maçı nerede oynanacak?

ERMENİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ermenistan Türkiye maçı 25 Mart 2023'te saat 20.00'de oynanacak. Maç, Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak.

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Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? EURO 2024 elemeleri Ermenistan Türkiye maçı nerede oynanacak?

ERMENİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? EURO 2024 elemeleri Ermenistan Türkiye maçı nerede oynanacak?

ADAY KADRO AÇIKLANDI

KALECİLER: Altay Bayındır, Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır

DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Onur Bulut, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

ORTA SAHA / FORVET: Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Mehmet Can Aydın, Orkun Kökçü, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Nayir

Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? EURO 2024 elemeleri Ermenistan Türkiye maçı nerede oynanacak?

EURO 24 ELEMELERİ FİKSTÜRÜ

A Milli Takım için UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maç takvimi de belli oldu. D grubunda bulunan Türkiye milli maçları 25 Mart 2023 tarihinde başlayıp 21 Kasım 2023'te sona erecek.

İlk maçına Ermenistan ile deplasmanda çıkacak kırmızı beyazlılar ardından 28 Mart 2023'te Hırvatistan'ı ağırlayacak.

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