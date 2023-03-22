Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, olacak, kaç gün kaldı? Euro 2024 elemeleri Milli Maç Ermenistan Türkiye nerede oynanacak?

Ermenistan Türkiye maçı ne zaman oynanacak, hangi gün soruları yanıt arıyor. A Milli Takım, Letonya, Hırvatistan, Ermenistan ve Galler ile EURO 2024 elemelerinde mücadele edecek. D grubunda yer alan A Milli Takım, Ermenistan sınavından firesiz ayrılmak istiyor. Maçı yakından takip etmek isteyen sporseverler, "Ermenistan Türkiye maçı nerede oynanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Maç, TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. Milli takım aday kadro da açıklanmış durumda. Peki, Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? Milli maç ne zaman? İşte detaylar