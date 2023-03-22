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Haberler Galeri Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, olacak, kaç gün kaldı? Euro 2024 elemeleri Milli Maç Ermenistan Türkiye nerede oynanacak?
Giriş Tarihi: 22.03.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 12:52

Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, olacak, kaç gün kaldı? Euro 2024 elemeleri Milli Maç Ermenistan Türkiye nerede oynanacak?

Ermenistan Türkiye maçı ne zaman oynanacak, hangi gün soruları yanıt arıyor. A Milli Takım, Letonya, Hırvatistan, Ermenistan ve Galler ile EURO 2024 elemelerinde mücadele edecek. D grubunda yer alan A Milli Takım, Ermenistan sınavından firesiz ayrılmak istiyor. Maçı yakından takip etmek isteyen sporseverler, "Ermenistan Türkiye maçı nerede oynanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Maç, TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. Milli takım aday kadro da açıklanmış durumda. Peki, Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, nerede oynanacak? Milli maç ne zaman? İşte detaylar

Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, olacak, kaç gün kaldı? Euro 2024 elemeleri Milli Maç Ermenistan Türkiye nerede oynanacak?

Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak sorusu yanıt arıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Euro 2024 eleme maçları için A Milli Takım aday kadrosu açıklandı. Peki, Euro 2024 Ermenistan Türkiye maçı nerede oynanacak? İşte Euro 2024 Milli maç hakkında detaylar

Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, olacak, kaç gün kaldı? Euro 2024 elemeleri Milli Maç Ermenistan Türkiye nerede oynanacak?

ERMENİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ermenistan Türkiye maçı 25 Mart 2023'te saat 20.00'de oynanacak. Maç, Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak.

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Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, olacak, kaç gün kaldı? Euro 2024 elemeleri Milli Maç Ermenistan Türkiye nerede oynanacak?

ERMENİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, olacak, kaç gün kaldı? Euro 2024 elemeleri Milli Maç Ermenistan Türkiye nerede oynanacak?

ADAY KADRO AÇIKLANDI

KALECİLER: Altay Bayındır, Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır

DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Onur Bulut, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

ORTA SAHA / FORVET: Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Mehmet Can Aydın, Orkun Kökçü, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Nayir

Ermenistan Türkiye maçı ne zaman, olacak, kaç gün kaldı? Euro 2024 elemeleri Milli Maç Ermenistan Türkiye nerede oynanacak?

EURO 24 ELEMELERİ FİKSTÜRÜ

A Milli Takım için UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maç takvimi de belli oldu. D grubunda bulunan Türkiye milli maçları 25 Mart 2023 tarihinde başlayıp 21 Kasım 2023'te sona erecek.

İlk maçına Ermenistan ile deplasmanda çıkacak kırmızı beyazlılar ardından 28 Mart 2023'te Hırvatistan'ı ağırlayacak.

A Millî takım, 16 Haziran'da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran'da Galler ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak.

Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.

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