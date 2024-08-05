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Haberler Galeri ERSU ŞAŞMA FİNAL ATLAYIŞI CANLI İZLE! Milli atlet Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Giriş Tarihi: 05.08.2024 21:43 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 21:43

ERSU ŞAŞMA FİNAL ATLAYIŞI CANLI İZLE! Milli atlet Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları devam ediyor. Milli atletimiz Ersu Şaşma final isimlerine adını yazdırdı. Erkekler sırıkla atlamada finalde mücadele edecek sporcumuz verdiği ikonik pozla anılıyor. Sporseverler Ersu Şaşma final canlı izle için gözler TRT Spor ekranlarına dönmüş durumda. Peki; Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar...

ERSU ŞAŞMA FİNAL ATLAYIŞI CANLI İZLE! Milli atlet Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Ersu Şaşma final atlayışı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Son olarak 5.80'i rahatlıkla geçen Şaşma finalde Türkiye'ye gurur dolu anlar yaşatıyor. En iyi 12 atlet arasına giren milli atlet hatasız olarak yoluna devam ediyor. Peki; Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, TRT Spor canlı izle ekranı...

ERSU ŞAŞMA FİNAL ATLAYIŞI CANLI İZLE! Milli atlet Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

ERSU ŞAŞMA FİNALDE!

En iyi 12 atlet arasına giren Ersu Şaşma erkekler sırıkla atlamada final heyecanı yaşıyor. 5 Ağustos 20.00 itibarıyla takip edilen Şaşma, 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 haklarını ilk seferde geçti.

Ersu Şaşma 5.85'i de geçti! Sırada 5.90 var.

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ERSU ŞAŞMA FİNAL ATLAYIŞI CANLI İZLE! Milli atlet Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

ERSU ŞAŞMA FİNAL MAÇI İZLE

TRT Spor canlı izle ekranı ile maçları takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

ERSU ŞAŞMA FİNAL ATLAYIŞI CANLI İZLE! Milli atlet Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

ERSU ŞAŞMA KİMDİR?

Ersu Şaşma 30 Eylül 1999 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Tokyo 2020 Olimpiyatları sporcusu sırıkla atlama Türkiye rekortmenidir. 2016 yılında atletizm sahnesine giriş yapan Şaşma, o günden itibaren yükselişini sürdürdü. 22 yıllık Türkiye büyükler sırıkla atlama rekorunu 2021 yılında Olimpiyat Oyunları'na 6 ay kala kıran Şaşma, son haftada 5.80 atlayarak vize aldığı Tokyo'da finale çıkarak Türkiye atletizm tarihinde bir ilki başardı. Genç atlet, Olimpiyat Oyunları'nı da dokuzuncu olarak noktaladı.

Tokyo'dan sonra da çıkışını sürdüren Şaşma, Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Ersu Şaşma 5,75 metrelik atlayışıyla birinci olarak altın madalya kazandı. Konya'da Konya Atletizm Pisti'nde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm erkekler sırıkla atlama finalinde 5.60 metrelik atlayışıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Şaşma, Avrupa Atletizm Şampiyonlarında sırıkla atlama alanında Türkiye'nin ilk madalyasını kazanmıştır. 2024 Haziran ayında Roma'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5.82'lik atlayışıyla bronz madalya kazandı. Paris Olimpiyatları vizesini 2023 yazında kırdığı 5.90'lık Türkiye rekoru derecesiyle cebine koydu.

ERSU ŞAŞMA FİNAL ATLAYIŞI CANLI İZLE! Milli atlet Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

ERSU ŞAŞMA BAŞARILARI

2018 yılında Bulgaristan'da yapılan Balkan Atletizm Şampiyonasında bronz madalya,

2019 yılında Norveç'te yapılan Avrupa Atletizm Takım Şampiyonasında bronz madalya,

2020 yılında İstanbul'da yapılan Balkan Salon Atletizm Şampiyonasında altın madalya,

2021 yılında İstanbul'da yapılan Balkan Salon Atletizm Şampiyonasında altın madalya,

Haziran 2021'de Ankara'da düzenlenen 3. Orhan Altan Kupası yarışlarında 5.80m atlayarak Türkiye rekorunu kırmış ve 2020 Yaz Olimpiyatlarına gidiş kotasını elde etmiştir.

2021 yılı Temmuz ayında U23 Avrupa Atletizm Şampiyonasında bronz madalya kazanmıştır.

2020 Yaz Olimpiyatlarında finale kalmış ve 1948 Olimpiyatları üçüncüsü Fenerbahçeli üç adımcı Ruhi Sarıalp'ten bu yana bir atlama branşında final gören ilk Türk erkek atlet olarak tarihe geçmiştir. Finalde 5.70m atlayarak Olimpiyat 10'uncusu olmuştur.

2024 Yaz Olimpiyatları'na katılma hakkını elde etmiştir. Almanya'da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama yarışmasında 5.90'lık atlaşıyla büyükler Türkiye rekorunu da kırdı.

2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5.82'lik dereceyle bronz madalya.

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