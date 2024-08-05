ERSU ŞAŞMA FİNAL ATLAYIŞI CANLI İZLE! Milli atlet Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

ERSU ŞAŞMA BAŞARILARI
2018 yılında Bulgaristan'da yapılan Balkan Atletizm Şampiyonasında bronz madalya,
2019 yılında Norveç'te yapılan Avrupa Atletizm Takım Şampiyonasında bronz madalya,
2020 yılında İstanbul'da yapılan Balkan Salon Atletizm Şampiyonasında altın madalya,
2021 yılında İstanbul'da yapılan Balkan Salon Atletizm Şampiyonasında altın madalya,
Haziran 2021'de Ankara'da düzenlenen 3. Orhan Altan Kupası yarışlarında 5.80m atlayarak Türkiye rekorunu kırmış ve 2020 Yaz Olimpiyatlarına gidiş kotasını elde etmiştir.
2021 yılı Temmuz ayında U23 Avrupa Atletizm Şampiyonasında bronz madalya kazanmıştır.
2020 Yaz Olimpiyatlarında finale kalmış ve 1948 Olimpiyatları üçüncüsü Fenerbahçeli üç adımcı Ruhi Sarıalp'ten bu yana bir atlama branşında final gören ilk Türk erkek atlet olarak tarihe geçmiştir. Finalde 5.70m atlayarak Olimpiyat 10'uncusu olmuştur.
2024 Yaz Olimpiyatları'na katılma hakkını elde etmiştir. Almanya'da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama yarışmasında 5.90'lık atlaşıyla büyükler Türkiye rekorunu da kırdı.
2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5.82'lik dereceyle bronz madalya.