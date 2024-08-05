ERSU ŞAŞMA FİNAL ATLAYIŞI CANLI İZLE! Milli atlet Ersu Şaşma kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

ERSU ŞAŞMA KİMDİR?

Ersu Şaşma 30 Eylül 1999 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Tokyo 2020 Olimpiyatları sporcusu sırıkla atlama Türkiye rekortmenidir. 2016 yılında atletizm sahnesine giriş yapan Şaşma, o günden itibaren yükselişini sürdürdü. 22 yıllık Türkiye büyükler sırıkla atlama rekorunu 2021 yılında Olimpiyat Oyunları'na 6 ay kala kıran Şaşma, son haftada 5.80 atlayarak vize aldığı Tokyo'da finale çıkarak Türkiye atletizm tarihinde bir ilki başardı. Genç atlet, Olimpiyat Oyunları'nı da dokuzuncu olarak noktaladı.

Tokyo'dan sonra da çıkışını sürdüren Şaşma, Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Ersu Şaşma 5,75 metrelik atlayışıyla birinci olarak altın madalya kazandı. Konya'da Konya Atletizm Pisti'nde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm erkekler sırıkla atlama finalinde 5.60 metrelik atlayışıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Şaşma, Avrupa Atletizm Şampiyonlarında sırıkla atlama alanında Türkiye'nin ilk madalyasını kazanmıştır. 2024 Haziran ayında Roma'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5.82'lik atlayışıyla bronz madalya kazandı. Paris Olimpiyatları vizesini 2023 yazında kırdığı 5.90'lık Türkiye rekoru derecesiyle cebine koydu.