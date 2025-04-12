Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Eski takımına en çok gol atan 10 futbolcu! Süper Lig golcüleri listeye damgasını vurdu…
Giriş Tarihi: 12.04.2025 15:20 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 15:20

Eski takımına en çok gol atan 10 futbolcu! Süper Lig golcüleri listeye damgasını vurdu…

Futbolun duygusal yönü ne kadar güçlü olsa da, sahada işler genellikle profesyonellik çerçevesinde yürür. Eski takımına karşı gol atan futbolcuların büyük çoğunluğu, sevinç yaşamasa da kimileri bu durumu önemsemez ve attığı gole sevinir. Avrupa'nın en büyük 10 liginde, 2000 yılından bu yana eski takımlarına en çok gol atan oyuncusu belli oldu. Transfermarkt kaynaklı listede tanıdık isimlerde yer aldı....

Eski takımına en çok gol atan 10 futbolcu! Süper Lig golcüleri listeye damgasını vurdu…

Futbol piyasasındaki en doğal şey transfer olmaktır. Bu nedenle bazı futbolcular haliyle eski takımlarına karşı birçok defa karşılaşmak zorunda kalıyor.

Eski takımına en çok gol atan 10 futbolcu! Süper Lig golcüleri listeye damgasını vurdu…

Kimisi duygusal davranıp attığı gole sevinmezken, kimisi de tamamen profesyonel bakıp gol sevincini yaşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Eski takımına en çok gol atan 10 futbolcu! Süper Lig golcüleri listeye damgasını vurdu…

Transfermarkt kaynaklı listede 2000 yılından sonra eski takımına en çok atan 10 futbolcu belirlendi. Listeye ise Süper Lig'in eski golcüleri damga vurdu. İşte o isimler...

Eski takımına en çok gol atan 10 futbolcu! Süper Lig golcüleri listeye damgasını vurdu…

10- MAURO ICARDI

Sampdoria 11 gol

Eski takımına en çok gol atan 10 futbolcu! Süper Lig golcüleri listeye damgasını vurdu…

9- MARIO GOMEZ

Stuttgart 11 gol