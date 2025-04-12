Giriş Tarihi: 12.04.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
15:20
Eski takımına en çok gol atan 10 futbolcu! Süper Lig golcüleri listeye damgasını vurdu…
Futbolun duygusal yönü ne kadar güçlü olsa da, sahada işler genellikle profesyonellik çerçevesinde yürür. Eski takımına karşı gol atan futbolcuların büyük çoğunluğu, sevinç yaşamasa da kimileri bu durumu önemsemez ve attığı gole sevinir. Avrupa'nın en büyük 10 liginde, 2000 yılından bu yana eski takımlarına en çok gol atan oyuncusu belli oldu. Transfermarkt kaynaklı listede tanıdık isimlerde yer aldı....