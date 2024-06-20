Giriş Tarihi: 20.06.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
16:11
BUGÜNKÜ MAÇLAR || EURO 2024 20 Haziran Perşembe bugün hangi takımların maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayında?
EURO 2024 maçlarında heyecan devam ediyor. 20 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek karşılaşmanın programı belli oldu. Avrupa Şampiyonası'nda bugün Slovenya, Sırbistan, Danimarka, İngiltere, İspanya, İtalya gibi takımlar sahaya çıkıyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna kalmaya hak kazanacak. Peki, 20 Haziran Perşembe bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, EURO 2024 bugünkü maç programı!