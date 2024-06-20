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Giriş Tarihi: 20.06.2024 16:11 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 16:11

BUGÜNKÜ MAÇLAR || EURO 2024 20 Haziran Perşembe bugün hangi takımların maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayında?

EURO 2024 maçlarında heyecan devam ediyor. 20 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek karşılaşmanın programı belli oldu. Avrupa Şampiyonası'nda bugün Slovenya, Sırbistan, Danimarka, İngiltere, İspanya, İtalya gibi takımlar sahaya çıkıyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna kalmaya hak kazanacak. Peki, 20 Haziran Perşembe bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, EURO 2024 bugünkü maç programı!

BUGÜNKÜ MAÇLAR || EURO 2024 20 Haziran Perşembe bugün hangi takımların maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayında?

EURO 2024 10 farklı şehirde gerçekleşecek. 24 takımın katıldığı takımda 6 grupta 4 takım karşılaşacak. 14 Haziran'da Almanya İskoçya maçıyla başlayan EURO 2024 mücadelesinin finali 14 Temmuz'da oynanacak. EURO 2024 heyecanına ortak olmak isteyenler ise karşılaşmaların başlangıç saatine odaklandı. Peki, 20 Haziran Perşembe bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR || EURO 2024 20 Haziran Perşembe bugün hangi takımların maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayında?

EURO 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda günün maç programı belli oldu. C Grubu'nda birbirinden heyecanlı mücadeleler futbolseverleri bekleyecek.

20 Haziran Perşembe günü ilk mücadele Slovenya ve Sırbistan arasında oynanacak. Ardından heyecan Danimarka - İngiltere mücadelesiyle devam edecek.

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BUGÜNKÜ MAÇLAR || EURO 2024 20 Haziran Perşembe bugün hangi takımların maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayında?

Günün dikkat çeken karşılaşmasında ise İspanya ve İtalya kozlarını paylaşacak.

İşte, 20 Haziran günün maç programı;

BUGÜNKÜ MAÇLAR || EURO 2024 20 Haziran Perşembe bugün hangi takımların maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayında?

16:00 SLOVENYA - SIRBİSTAN

19:00 DANİMARKA - İNGİLTERE

22:00 İSPANYA - İTALYA

BUGÜNKÜ MAÇLAR || EURO 2024 20 Haziran Perşembe bugün hangi takımların maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayında?

21 HAZİRAN CUMA MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

Cuma günü ise Slovakya, Ukrayna, Polonya, Avusturya, Hollanda ve Fransa gibi takımlar sahaya çıkacak. Yarının programı şu şekilde;

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