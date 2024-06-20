BUGÜNKÜ MAÇLAR || EURO 2024 20 Haziran Perşembe bugün hangi takımların maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayında?

EURO 2024 10 farklı şehirde gerçekleşecek. 24 takımın katıldığı takımda 6 grupta 4 takım karşılaşacak. 14 Haziran'da Almanya İskoçya maçıyla başlayan EURO 2024 mücadelesinin finali 14 Temmuz'da oynanacak. EURO 2024 heyecanına ortak olmak isteyenler ise karşılaşmaların başlangıç saatine odaklandı. Peki, 20 Haziran Perşembe bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?