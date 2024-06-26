EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU GÜNCEL | Türkiye F grubunda kaçıncı sırada, gruptan çıkmayı garantiledi mi? İşte, muhtemel rakipleri!

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye 6 puan toplaması durumunda son 16 turuna adını yazdıracak.

EURO 2024'te grubunu ilk sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna kalacak. Grubunu ilk iki sırada bitiren 12 takımın yanı sıra en iyi üçüncü olan 4 takımda benzer şekilde son 16 turu için hak kazanacak.

Türkiye, A,B,C,D,E gruplarında alınan sonuçlara göre en iyi dört grup üçüncüsü olması durumunda son 16 turunda mücadele edecek.