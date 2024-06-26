Giriş Tarihi: 26.06.2024 01:26
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
01:26
EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU GÜNCEL | Türkiye F grubunda kaçıncı sırada, gruptan çıkmayı garantiledi mi? İşte, muhtemel rakipleri!
Türkiye EURO 2024 puan durumu, Çekya maçı ile birlikte gündemde. Ay yıldızlı ekip Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Gürcistan karşısında 3 puan alarak başlamışken, Brezilya karşısında 3-0 yenilgiye uğradı. A Milli takımımız üçüncü maçına Çekya karşısında çıkacak. F grubunda yer alan Türkiye, sırayı ilk ikide tamamlaması sonucunda 29 Haziran tarihinde başlayacak son 16 turunda mücadele edecek. Peki, Türkiye F Grubu'nda kaçıncı sırada, kaç puan topladı, son 16'yı garantiledi mi? İşte, Türkiye EURO 2024 puan durumu!