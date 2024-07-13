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Giriş Tarihi: 13.07.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 16:37

EURO 2024 FİNALİ ne zaman oynanacak? EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EURO 2024 finali için heyecanlı bekleyiş başladı. İspanya ile İngiltere Avrupa'nın en büyüğü olmak için son kez sahneye çıkacak. Kazanan takım kupayı evine götürecek. EURO 2024 finali canlı yayın kanalı, saati ve tarihi ile ilgili ayrıntılar ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, EURO 2024 FİNALİ ne zaman oynanacak? EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar;

EURO 2024 FİNALİ ne zaman oynanacak? EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İspanya ile İngiltere arasında oynanacak final mücadelesinin ardından kazanan takım, hem Avrupa'nın en büyüğü unvanına hem de kupaya sahip olacak. Futbolseverler, heyecanın zirve yapacağı mücadele öncesi, 'EURO 2024 finali ne zaman oynanacak, hangi kanalda ve saat kaçta?' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar;

EURO 2024 FİNALİ ne zaman oynanacak? EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE ÜST ÜSTE 2. KEZ FİNALDE

Hollanda'yı mağlup ederek finale yükselen İngiltere, tarihinde ikinci kez final oynama hakkı elde etti.

Hollanda karşılaşmasıyla tarihinde 4. kez yarı final oynayan İngilizler, daha önce 1 kez finalde mücadele etti ve EURO 2020'de İtalya'ya penaltılarla mağlup oldu.

Turnuva tarihinde şampiyonluk yaşamayan İngiltere, 1968 ve 1996'da da yarı final oynadı ancak finale kalamadı.

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EURO 2024 FİNALİ ne zaman oynanacak? EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA, 4. ŞAMPİYONLUĞA 1 ADIM UZAKLIKTA

Fransa'yı eleyerek finale yükselen İspanya, tarihinin 4'üncü Avrupa şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı.

Kazandığı 3 şampiyonlukla turnuvada en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan İspanya, adını 5'inci kez finale yazdırdı. 1964, 2008 ve 2012'de kupaya uzanan İspanyollar, 1984'te ise ikinci oldu.

İspanya, son 5 turnuvada üçüncü kez final oynayacak.

EURO 2024 FİNALİ ne zaman oynanacak? EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EURO 2024 FİNALİ: İSPANYA İNGİLTERE FİNAL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

EURO 2024'te finalin adı İspanya ve İngiltere oldu.

İspanya ile İngiltere, 14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluk kupası için karşı karşıya gelecek.

Final karşılaşması TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından yayınlanacak.

EURO 2024 FİNALİ ne zaman oynanacak? EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLMO, İSPANYA'NIN GOL YÜKÜNÜ TAŞIYOR

Dani Olmo, attığı gollerle EURO 2024'te İspanya'yı sırtlıyor.

Turnuvadaki 5. maçına çıkan Olmo, Fransa karşısında da fileleri havalandırarak organizasyondaki gol sayısını 3'e yükseltti.

Son 16 turunda Gürcistan, çeyrek finalde ise Almanya ağlarını sarsan 26 yaşındaki futbolcu, yarı finaldeki Fransa maçını da boş geçmeyerek üst üste 3 müsabakada gol sevinci yaşadı.

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