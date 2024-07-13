Giriş Tarihi: 13.07.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
16:37
EURO 2024 FİNALİ ne zaman oynanacak? EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
EURO 2024 finali için heyecanlı bekleyiş başladı. İspanya ile İngiltere Avrupa'nın en büyüğü olmak için son kez sahneye çıkacak. Kazanan takım kupayı evine götürecek. EURO 2024 finali canlı yayın kanalı, saati ve tarihi ile ilgili ayrıntılar ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, EURO 2024 FİNALİ ne zaman oynanacak? EURO 2024 finali İspanya İngiltere maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar;