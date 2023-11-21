EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye’nin muhtemel rakipleri! EURO 2024 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 21.11.2023 13:56
Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
13:56
EURO 2024 kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye D grubunda son maçına bu akşam Galler karşısında çıkacak. A Milli takımın alacağı sonuca göre yer alacağı torba ve liderlik durumu değişecek. Kırmızı beyazlı ekip, gruptaki maçlarını tamamlamadan EURO 2024'e katılmayı garantilese de hangi torbada yer alınacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz gün oynanan maçlarda İspanya ve Belçika'nın sahadan galibiyetlerle ayrılması, Türkiye'nin birinci torba hedefini zora soktu. Peki, EURO 2024 kura çekimi ne zaman? EURO 2024 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye'nin muhtemel rakipleri!