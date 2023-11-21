EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye’nin muhtemel rakipleri! EURO 2024 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

Ay yıldızlı takımımız EURO 2024'te son karşılaşmasına çıkacak. Bu mücadele öncesinde ise EURO 2024 kura çekimi ne zaman merak edildi. A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 elemeleri D Grubu'nda 16 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu akşam Galler ile son maçına çıkacak millilerimiz sahadan galip ayrılmak istiyor. A Milli Takım, gruptaki maçlarını tamamlamadan EURO 2024'e katılmayı garantilese de hangi torbada yer alınacağı merak ediliyor. Peki, EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye kaçıncı torbada yer alacak, muhtemel rakipleri kim?