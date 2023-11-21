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Haberler Galeri EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye'nin muhtemel rakipleri! EURO 2024 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 21.11.2023 13:56 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 13:56

EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye'nin muhtemel rakipleri! EURO 2024 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye D grubunda son maçına bu akşam Galler karşısında çıkacak. A Milli takımın alacağı sonuca göre yer alacağı torba ve liderlik durumu değişecek. Kırmızı beyazlı ekip, gruptaki maçlarını tamamlamadan EURO 2024'e katılmayı garantilese de hangi torbada yer alınacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz gün oynanan maçlarda İspanya ve Belçika'nın sahadan galibiyetlerle ayrılması, Türkiye'nin birinci torba hedefini zora soktu. Peki, EURO 2024 kura çekimi ne zaman? EURO 2024 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye'nin muhtemel rakipleri!

EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye’nin muhtemel rakipleri! EURO 2024 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

Ay yıldızlı takımımız EURO 2024'te son karşılaşmasına çıkacak. Bu mücadele öncesinde ise EURO 2024 kura çekimi ne zaman merak edildi. A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 elemeleri D Grubu'nda 16 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu akşam Galler ile son maçına çıkacak millilerimiz sahadan galip ayrılmak istiyor. A Milli Takım, gruptaki maçlarını tamamlamadan EURO 2024'e katılmayı garantilese de hangi torbada yer alınacağı merak ediliyor. Peki, EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye kaçıncı torbada yer alacak, muhtemel rakipleri kim?

EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye’nin muhtemel rakipleri! EURO 2024 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

EURO 2024'ün kura çekimi; 2 Aralık Cumartesi günü Hamburg'da gerçekleştirilecek.

EURO 2024 kura çekimleri Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

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EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye’nin muhtemel rakipleri! EURO 2024 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024'TE BİRİNCİ TORBA İÇİN TEK İHTİMAL KALDI

Geçtiğimiz gün oynanan maçlarda İspanya ve Belçika'nın sahadan galibiyetlerle ayrılması, Ay-yıldızlıların birinci torba hedefini zora soktu. Şu ana kadar Almanya, Belçika, Fransa, Portekiz ve İspanya birinci torbayı garantileyen ülkeler oldu.

EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye’nin muhtemel rakipleri! EURO 2024 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

İlk torbadan turnuvaya gidecek 6. ülkeyi ise son maçlar belirleyecek. A Milli Takım'ın şansını sürdürmesi konusunda Galler'de kazanmaktan başka çaresi yok. Ancak yine de diğer rakipler de kayıplar yaşamak zorunda. İlk torba hedefimiz için son hafta Danimarka'nın Kuzey İrlanda'ya, İngiltere'nin Kuzey Makedonya'ya kaybetmesi gerekiyor. Ayrıca İngiltere ile aradaki 11 gol averajı farkının da erimesi şart.

EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye’nin muhtemel rakipleri! EURO 2024 kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA YER ALACAK?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde dün oynanan maçlarla birlikte A Milli Takım'ın 1. torbada olmayacağı netleşti.
Türkiye grubunu lider bitirirse kura çekimine 2. torbadan girecek. Millilerin grup ikinciliği halinde ise 3. torbada yer alması bekleniyor.

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