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Haberler Galeri EURO 2024 ne zaman başlıyor? Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 12:26 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 12:26

EURO 2024 ne zaman başlıyor? Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda yayınlanacak?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı 24 ülkenin katılımıyla başlıyor. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı dev turnuvanın fikstürü belli oldu. A Milli Futbol Takımımızın da boy göstereceği EURO 2024 maç takvimi araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin maçlarını takip etmek isteyen futbolseverler ''EURO 2024 ne zaman başlıyor?'' diye merak ediyor. Milli takım ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte EURO 2024 fikstürü ile Türkiye Gürcistan maçı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri…

EURO 2024 ne zaman başlıyor? Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2024 ne zaman başlıyor sorusu yanıt buldu. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran'da başlayacak. Almanya'da düzenlenen turnuvada A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli olmuştu. Ay yıldızlılar, ilk maçında komşu Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Diğer rakipleri ise Portekiz ve Çekya olacak. Peki, Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, EURO 2024 maç programı ile Türkiye Gürcistan maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri hakkında detaylı bilgiler.

EURO 2024 ne zaman başlıyor? Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NEREDE OYNANACAK?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024), 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Almanya'da 10 farklı şehirde maçlar oynanacak. Futbol heyecanı Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirlerinde yaşanacak.

EURO 2024'te grup aşaması karşılaşmaları, 14-26 Haziran tarihleri arasında oynanacak. Grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. Turnuvada son 16 turu karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

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EURO 2024 ne zaman başlıyor? Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda yayınlanacak?

Turnuvanın eleme maçları ise 29 Haziran ile 14 Temmuz arasında gerçekleşecek. Turnuvada 5 Temmuz'da çeyrek final ve 9 Temmuz'da da yarı final maçları başlayacak. EURO 2024'ün şampiyonu 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.

1 ay sürecek dev turnuvada oynanacak maçlar; TRT'nin dijital platformu tabii, TRT 1, TRT SPOR ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak.

EURO 2024 ne zaman başlıyor? Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2024 TÜRKİYE GRUBU VE RAKİPLERİ

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'te F Grubu'nda yer alıyor.

Gruplar

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

D Grubu: A yolu play-off galibi (Polonya, Galler, Finlandiya, Estonya), Hollanda, Avusturya, Fransa

E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, B yolu play-off galibi (İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda)

F Grubu: TÜRKİYE, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg), Portekiz, Çekya

EURO 2024 ne zaman başlıyor? Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye Gürcistan maçı, 18 Haziran 2024 Salı günü Dortmund'da oynanacak.

Milli maç saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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