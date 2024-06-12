EURO 2024 ne zaman başlıyor? Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2024 TÜRKİYE GRUBU VE RAKİPLERİ
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'te F Grubu'nda yer alıyor.
Gruplar
A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre
B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk
C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere
D Grubu: A yolu play-off galibi (Polonya, Galler, Finlandiya, Estonya), Hollanda, Avusturya, Fransa
E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, B yolu play-off galibi (İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda)
F Grubu: TÜRKİYE, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg), Portekiz, Çekya