EURO 2024 ne zaman başlıyor? Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda yayınlanacak?

EURO 2024 ne zaman başlıyor sorusu yanıt buldu. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran'da başlayacak. Almanya'da düzenlenen turnuvada A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli olmuştu. Ay yıldızlılar, ilk maçında komşu Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Diğer rakipleri ise Portekiz ve Çekya olacak. Peki, Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, EURO 2024 maç programı ile Türkiye Gürcistan maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri hakkında detaylı bilgiler.