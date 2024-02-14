Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
09:20
EURO 2024’e damga vurması beklenen isimleri açıkladılar! A Milli Takım’ın yıldızı da listeye eklendi: Tüm dünya onları konuşacak…
Son dakika haberleri… Bu yıl Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. A Milli Takımımızın da mücadele edeceği dev turnuva, haziran ayında başlayacak. Turnuvada birçok genç futbolcunun da dikkat çekmesi beklenirken The Guardian gazetesi, EURO 2024'te oynayacak en iyi 20 yaş altı futbolcuları listeledi. Hazırlanan listede A Milli Takım'ın genç yıldızı da yer aldı. İşte son dakika haberinin detayları…