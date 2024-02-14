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Haberler Galeri EURO 2024’e damga vurması beklenen isimleri açıkladılar! A Milli Takım’ın yıldızı da listeye eklendi: Tüm dünya onları konuşacak…
Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 09:20

EURO 2024’e damga vurması beklenen isimleri açıkladılar! A Milli Takım’ın yıldızı da listeye eklendi: Tüm dünya onları konuşacak…

Son dakika haberleri… Bu yıl Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. A Milli Takımımızın da mücadele edeceği dev turnuva, haziran ayında başlayacak. Turnuvada birçok genç futbolcunun da dikkat çekmesi beklenirken The Guardian gazetesi, EURO 2024'te oynayacak en iyi 20 yaş altı futbolcuları listeledi. Hazırlanan listede A Milli Takım'ın genç yıldızı da yer aldı. İşte son dakika haberinin detayları…

EURO 2024’e damga vurması beklenen isimleri açıkladılar! A Milli Takım’ın yıldızı da listeye eklendi: Tüm dünya onları konuşacak…

Son dakika haberleri… Almanya'nın ev sahipliğinde haziran ayında başlayacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, tüm heyecanıyla bekleniyor.

EURO 2024’e damga vurması beklenen isimleri açıkladılar! A Milli Takım’ın yıldızı da listeye eklendi: Tüm dünya onları konuşacak…

Başlamasına kısa bir süre kala turnuvada boy gösterecek takımlar dikkatle irdelenirken birçok genç yıldızın da altı çizildi.

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EURO 2024’e damga vurması beklenen isimleri açıkladılar! A Milli Takım’ın yıldızı da listeye eklendi: Tüm dünya onları konuşacak…

İngiliz menşeili The Guardian gazetesi, EURO 2024'e damga vurması beklenen en iyi 20 yaş altı futbolcuyu belirledi.

EURO 2024’e damga vurması beklenen isimleri açıkladılar! A Milli Takım’ın yıldızı da listeye eklendi: Tüm dünya onları konuşacak…

10 futbolcuya yer verilen listede A Milli Takım'ın genç yıldızı da yer aldı.

EURO 2024’e damga vurması beklenen isimleri açıkladılar! A Milli Takım’ın yıldızı da listeye eklendi: Tüm dünya onları konuşacak…

Vincenzo Montella yönetiminde mücadele edecek olan A Milli Takım'ın da turnuvanın gizli favorilerinden olduğu belirtiliyordu.

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