Giriş Tarihi: 27.06.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
11:53
EURO 2024’te Yer Alan En Değerli Genç Futbolcular! (Güncel Liste) Sıralamaya Türk futbolcular damga vurdu
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. A Milli Futbol Takımımız, gruptaki son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna çıkmaya hak kazandı. Turnuva aynı zamanda genç futbolcuların potansiyellerini göstermesi ve kendilerini futbol dünyasına tanıtması adına oldukça önemli bir fırsat sunuyor. Bu noktada EURO 2024'te yer alan en değerli genç futbolcular listesi açıklandı. Sıralamaya ise Türk futbolcular adeta damga vurdu. İşte Milli yıldızlarımız…