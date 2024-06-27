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Haberler Galeri EURO 2024’te Yer Alan En Değerli Genç Futbolcular! (Güncel Liste) Sıralamaya Türk futbolcular damga vurdu
Giriş Tarihi: 27.06.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 11:53

EURO 2024’te Yer Alan En Değerli Genç Futbolcular! (Güncel Liste) Sıralamaya Türk futbolcular damga vurdu

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. A Milli Futbol Takımımız, gruptaki son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna çıkmaya hak kazandı. Turnuva aynı zamanda genç futbolcuların potansiyellerini göstermesi ve kendilerini futbol dünyasına tanıtması adına oldukça önemli bir fırsat sunuyor. Bu noktada EURO 2024'te yer alan en değerli genç futbolcular listesi açıklandı. Sıralamaya ise Türk futbolcular adeta damga vurdu. İşte Milli yıldızlarımız…

EURO 2024’te Yer Alan En Değerli Genç Futbolcular! Güncel Liste Sıralamaya Türk futbolcular damga vurdu

A Milli Futbol takımımız, EURO 2024'e genç futbolcuları ile damga vurdu. Altın jenerasyon olarak adlandırılan milli takımımızda pek çok genç yeteneğimiz bulunuyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turuna geçilirken, turnuvanın en dikkat çeken genç yeteneklerini sizler için derledik. Listeye milli yıldızlarımız damga vurdu.

EURO 2024’te Yer Alan En Değerli Genç Futbolcular! Güncel Liste Sıralamaya Türk futbolcular damga vurdu

Listede EURO 2024'te mücadele eden 20 yaş altı futbolculara yer verildi.

10. LEO SAUER - 5 MİLYON EURO

Slovakya'da oynayan 18 yaşındaki sol kanat oyuncusunun güncel değeri 5 milyon Euro.

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EURO 2024’te Yer Alan En Değerli Genç Futbolcular! Güncel Liste Sıralamaya Türk futbolcular damga vurdu

9. KACPER URBANSKİ - 7 MİLYON EURO

EURO 2024'e grup aşamasında veda eden Polonya'nın gelecek vadeden oyuncularından olan Kacper Urbanski, turnuvada kendisinden beklenen performansı gösteremedi.

EURO 2024’te Yer Alan En Değerli Genç Futbolcular! Güncel Liste Sıralamaya Türk futbolcular damga vurdu

8. SEMİH KILIÇSOY - 12 MİLYON EURO

Türk futbolunun gelecekteki en büyük yıldızlarından biri olan Semih Kılıçsoy, turnuvada henüz forma şansı bulamasa da turnuvanın en dikkat çeken oyuncuları arasında bulunuyor.

EURO 2024’te Yer Alan En Değerli Genç Futbolcular! Güncel Liste Sıralamaya Türk futbolcular damga vurdu

7- ARTHUR VERMEEREN - 25 MİLYON EURO

Belçika'nın gelecek vadeden orta sahası Vermeeren 25 milyonluk piyasa değeri ile dikkat çekiyor. Yıldız futbolcunun son 16 turunda göstereceği mücadele büyük takımlar tarafından da takip ediliyor.

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