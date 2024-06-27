EURO 2024’te Yer Alan En Değerli Genç Futbolcular! (Güncel Liste) Sıralamaya Türk futbolcular damga vurdu

A Milli Futbol takımımız, EURO 2024'e genç futbolcuları ile damga vurdu. Altın jenerasyon olarak adlandırılan milli takımımızda pek çok genç yeteneğimiz bulunuyor. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turuna geçilirken, turnuvanın en dikkat çeken genç yeteneklerini sizler için derledik. Listeye milli yıldızlarımız damga vurdu.