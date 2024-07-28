Giriş Tarihi: 28.07.2024 09:19
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
09:19
EURO 2024'ün yıldızı imzayı attı! Herkes yeni takımını merak ediyordu | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)
EURO 2024'ün sona ermesiyle birlikte transfer çalışmaları hızlandı. Real Madrid, Manchester City, Atletico Madrid, Bayern Münih, Juventus ve Manchester United gibi dünyanın en önemli kulüpleri, yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Son olarak EURO 2024'ün yıldız ismi yeni takımına imzayı attı. Tecrübeli oyuncunun gösterdiği başarılı performans sonrası nereye gideceği büyük merak konusu olmuştu. İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...