Fatih Terim için flaş sözler! Yunanlar onu nasıl görüyor? "PANA'yı şampiyon yaparsa..."

"BİZİM İÇİN ZOR BİR HAFTA"

Şampiyonluk mücadelesi veren Fatih Terim, Lamia maçı öncesi "Bizim için çok zor bir hafta. Önce Lamia ile deplasmanda karşılaşacağız ardından AEK ile deplasmanda bir maçımız var ve sonra Aris ile sahamızda oynayacağız. Son maçtan sonra bir şey söylemiştim, bunu tekrarlamak istiyorum. Şampiyonluğu kazanmak için beş unsur birbirine bağlı olmalı; Futbol departmanı, teknik kadro, takımda çalışan herkes, bir bütün olarak kulüp ve taraftarlar hep birlikte olmalı. Hepsine ihtiyacımız var, birlik olmalıyız." dedi.