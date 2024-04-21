Giriş Tarihi: 21.04.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
10:09
Fatih Terim için flaş sözler! Yunanlar onu nasıl görüyor? "PANA'yı şampiyon yaparsa..."
2001 yılından sonra ilk kez Türkiye dışına çıkarak bir Avrupa takımının başına geçen teknik direktör Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçti. Takımıyla şampiyonluk turunda mücadele eden İmparator, Yunan devinin 14 yıllık lig şampiyonluğu hasretini sonlandırmanın hedefinde. Peki, Fatih Terim Yunanistan'da nasıl görülüyor? SABAH Spor'un sorularını yanıtlayan Yunan gazeteci, İmparator için çok çarpıcı cevaplar verdi.