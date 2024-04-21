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Haberler Galeri Fatih Terim için flaş sözler! Yunanlar onu nasıl görüyor? "PANA'yı şampiyon yaparsa..."
Giriş Tarihi: 21.04.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 10:09

Fatih Terim için flaş sözler! Yunanlar onu nasıl görüyor? "PANA'yı şampiyon yaparsa..."

2001 yılından sonra ilk kez Türkiye dışına çıkarak bir Avrupa takımının başına geçen teknik direktör Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçti. Takımıyla şampiyonluk turunda mücadele eden İmparator, Yunan devinin 14 yıllık lig şampiyonluğu hasretini sonlandırmanın hedefinde. Peki, Fatih Terim Yunanistan'da nasıl görülüyor? SABAH Spor'un sorularını yanıtlayan Yunan gazeteci, İmparator için çok çarpıcı cevaplar verdi.

TUNCAY KURTULUŞ
Fatih Terim için flaş sözler! Yunanlar onu nasıl görüyor? PANA’yı şampiyon yaparsa...

En son 2017-2022 yılları arasında Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, kimsenin beklemediği bir anda sessizliğini bozdu ve 26 Aralık 2023'te Panathinaikos'a imza attı.

Fatih Terim için flaş sözler! Yunanlar onu nasıl görüyor? PANA’yı şampiyon yaparsa...

Deneyimli teknik adam böylece Fiorentina ve Milan'la yaşadığı İtalya seferinden sonra ikinci kez yurt dışına çıkmış oldu.

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Fatih Terim için flaş sözler! Yunanlar onu nasıl görüyor? PANA’yı şampiyon yaparsa...

FATİH TERİM, PANA İÇİN 14 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR

Galatasaray'la bir UEFA Kupası kaldıran, 8 lig, 3 Türkiye Kupası, 4 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan 70 yaşındaki Terim'den beklenen 14 yıllık (2009-2010) lig şampiyonluğu özlemine son vermesi.

Fatih Terim için flaş sözler! Yunanlar onu nasıl görüyor? PANA’yı şampiyon yaparsa...

"BİZİM İÇİN ZOR BİR HAFTA"

Şampiyonluk mücadelesi veren Fatih Terim, Lamia maçı öncesi "Bizim için çok zor bir hafta. Önce Lamia ile deplasmanda karşılaşacağız ardından AEK ile deplasmanda bir maçımız var ve sonra Aris ile sahamızda oynayacağız. Son maçtan sonra bir şey söylemiştim, bunu tekrarlamak istiyorum. Şampiyonluğu kazanmak için beş unsur birbirine bağlı olmalı; Futbol departmanı, teknik kadro, takımda çalışan herkes, bir bütün olarak kulüp ve taraftarlar hep birlikte olmalı. Hepsine ihtiyacımız var, birlik olmalıyız." dedi.

Fatih Terim için flaş sözler! Yunanlar onu nasıl görüyor? PANA’yı şampiyon yaparsa...

SABAH Spor olarak Fatih Terim'in Panathinaikos günlerini SDNA haber sitesinde çalışan Yunan meslektaşımız Kostas N-Pliatsikas'a sorduk.

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