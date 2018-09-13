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, 'nın ilk 11'inde

, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki takımları çalıştıran futbolcu kökenli teknik adamlar arasından oluşturduğu en iyi 11'de, 'ı çalıştıran 'e de yer verdi.

Giriş Tarihi: 13.09.2018 14:26 Güncelleme Tarihi: 13.09.2018 14:29
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, 'nın ilk 11'inde
Fatih Terim, UEFA'nın ilk 11'inde

'nın internet sitesinde yer alan haberde, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki takımlarda görev alan futbolcu kökenli teknik adamlardan kurulu en iyi 11'e yer verildi.

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, 'nın ilk 11'inde
Fatih Terim, UEFA'nın ilk 11'inde

Gençlik yıllarında Adana Demirspor ve formalarını giyen 65 yaşındaki Türk teknik direktör Fatih Terim, 'nın en iyi 11'inde stoper mevkisinde görev aldı.

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, 'nın ilk 11'inde
Fatih Terim, UEFA'nın ilk 11'inde

'in tanıtım yazısında ise şu ifadelere yer verildi:

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, 'nın ilk 11'inde
Fatih Terim, UEFA'nın ilk 11'inde

"Doğduğu kentin takımı Adana Demirspor'un altyapısında yetişen Terim, A Takım'da görev aldığı 5 sezonun 3'ünde kaptanlık yaptı."

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, 'nın ilk 11'inde
Fatih Terim, UEFA'nın ilk 11'inde

"Transfer olduğu 'da 11 sezonda 3 kez Türkiye Kupası elde eden , milli takımda ise 51 maçın 35'inde kaptanlık pazu bandını taktı."

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, 'nın ilk 11'inde
Fatih Terim, UEFA'nın ilk 11'inde

'nın ilk 11'inde şu teknik direktörlere yer verildi:

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, 'nın ilk 11'inde
Fatih Terim, UEFA'nın ilk 11'inde

Kaleci: Julen Lopetegui (Real Madrid)

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