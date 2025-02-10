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Haberler Galeri FB AVRUPA LİGİ MAÇI: Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 10.02.2025 15:18 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 15:19

FB AVRUPA LİGİ MAÇI: Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Belçika'nın köklü kulüplerinden Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. İki ayaklı eleme sistemiyle oynanacak bu kritik mücadelede, turu geçen ekip adını son 16 turuna yazdıracak. Sarı-lacivertliler, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkarken, futbolseverler de bu heyecan dolu karşılaşmanın tarihini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte UEFA Avrupa Ligi play-off turu hakkında detaylar…

FB AVRUPA LİGİ MAÇI: Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, Alanyaspor galibiyetiyle moral depolarken gözler şimdi Avrupa arenasına çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz, play-off turunda güçlü Belçika ekibi Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, turnuvaya 24. sıradan katılırken, rakibi Anderlecht ise 10. sırada yer alarak play-off aşamasına yükseldi. Avrupa sahnesinde önemli bir viraja giren sarı-lacivertliler, avantajlı bir skor almak için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ayrıntılar haberin devamında...

FB AVRUPA LİGİ MAÇI: Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE AVRUPA SAHNESİNDE!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Belçika'nın köklü kulübü Anderlecht'i konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi'ni 24. sırada tamamlayan José Mourinho ve takımı, Play-Off turuna katılmayı başardı.

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FB AVRUPA LİGİ MAÇI: Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Anderlecht arasındaki ilk karşılaşma, 13 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

FB AVRUPA LİGİ MAÇI: Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇ HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe ile Anderlecht arasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FB AVRUPA LİGİ MAÇI: Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

RÖVANŞ MAÇI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Belçika'da gerçekleşecek olan rövanş maçı, 20 Şubat Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak.

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