FB AVRUPA LİGİ MAÇI: Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, Alanyaspor galibiyetiyle moral depolarken gözler şimdi Avrupa arenasına çevrildi. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz, play-off turunda güçlü Belçika ekibi Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, turnuvaya 24. sıradan katılırken, rakibi Anderlecht ise 10. sırada yer alarak play-off aşamasına yükseldi. Avrupa sahnesinde önemli bir viraja giren sarı-lacivertliler, avantajlı bir skor almak için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ayrıntılar haberin devamında...