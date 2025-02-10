Giriş Tarihi: 10.02.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
15:19
FB AVRUPA LİGİ MAÇI: Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Belçika'nın köklü kulüplerinden Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. İki ayaklı eleme sistemiyle oynanacak bu kritik mücadelede, turu geçen ekip adını son 16 turuna yazdıracak. Sarı-lacivertliler, ilk maçta avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkarken, futbolseverler de bu heyecan dolu karşılaşmanın tarihini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Anderlecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte UEFA Avrupa Ligi play-off turu hakkında detaylar…