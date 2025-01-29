FB AVRUPA LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYINLANACAK! Midtjylland – Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Midtjylland – Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi karşılaşması için heyecan giderek artıyor. Geçtiğimiz hafta Lyon karşısında berabere kalan sarı-lacivertliler, tur şansını son haftaya bırakmak zorunda kalmıştı. Fenerbahçe'nin rakibi Midtjylland ise 10 puanla 8. hafta öncesinde gruptan çıkma umutlarını sürdürüyor. Peki, Midtjylland – Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta?