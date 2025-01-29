FB AVRUPA LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYINLANACAK! Midtjylland – Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 29.01.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
10:36
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle mücadele etti. Bu performansla 9 puan toplayarak 23. sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, 8. haftada Danimarka'nın Midtjylland takımıyla karşı karşıya geliyor. Kritik deplasman maçında galibiyet almayı hedefleyen Fenerbahçe, bu sonuçla 9 puanla sıralamadaki yerini güçlendirmeyi ve play-off aşamasına kalmayı amaçlıyor. Peki, Midtjylland – Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, tüm detaylar...