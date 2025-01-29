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Haberler Galeri FB AVRUPA LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYINLANACAK! Midtjylland – Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:36

FB AVRUPA LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYINLANACAK! MidtjyllandFenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle mücadele etti. Bu performansla 9 puan toplayarak 23. sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, 8. haftada Danimarka'nın Midtjylland takımıyla karşı karşıya geliyor. Kritik deplasman maçında galibiyet almayı hedefleyen Fenerbahçe, bu sonuçla 9 puanla sıralamadaki yerini güçlendirmeyi ve play-off aşamasına kalmayı amaçlıyor. Peki, Midtjylland – Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, tüm detaylar...

FB AVRUPA LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYINLANACAK! Midtjylland – Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MidtjyllandFenerbahçe UEFA Avrupa Ligi karşılaşması için heyecan giderek artıyor. Geçtiğimiz hafta Lyon karşısında berabere kalan sarı-lacivertliler, tur şansını son haftaya bırakmak zorunda kalmıştı. Fenerbahçe'nin rakibi Midtjylland ise 10 puanla 8. hafta öncesinde gruptan çıkma umutlarını sürdürüyor. Peki, Midtjylland – Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe maçı ne zaman ve saat kaçta?

FB AVRUPA LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYINLANACAK! Midtjylland – Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MİDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Midtjylland - Fenerbahçe maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 23:00'da başlayacak.

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FB AVRUPA LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYINLANACAK! Midtjylland – Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MİDTJYLLAND - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Aynı gün diğer temsilcilerimizin mücadeleleri de bulunduğu için Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi macerası TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

FB AVRUPA LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYINLANACAK! Midtjylland – Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SARI-LACİVERTLİLER 9 PUANDA KALDI

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, son mücadelesinde Lyon karşısında sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler kazanması durumunda ilk 24'ü garantileme ihtimali bulunuyordu. Fenerbahçe, son hafta öncesinde puan tablosunda 23. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler kazanması durumunda diğer maçların sonuçlarını beklemeden tur atlayacak.

FB AVRUPA LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYINLANACAK! Midtjylland – Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MİDTJYLLAND 10 PUAN TOPLADI!
UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 7 haftalık süreçte Danimarka temsilcisi Midtjylland 10 puan topladı.

Maccabi Tel Aviv, US. Gilloise, Ludogorets maçlarından galibiyet ile ayrılan Midtjylland, FSCB, E.Frankfurt, Porto maçlarından mağlup ayrıldı. Hoffenheim ile oynanan ilk maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

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