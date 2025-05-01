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Haberler Galeri FB-BJK DERBİ MAÇI İÇİN GERİ SAYIM! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 01.05.2025 19:16 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 19:16

FB-BJK DERBİ MAÇI İÇİN GERİ SAYIM! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında nefes kesen bir derbi heyecanı başlamak üzere. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın önüne geçmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Süper Lig'in kritik haftalarında kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-lacivertli takım, bu derbiyi kazanarak hem zirveye bir adım daha yaklaşmak hem de sezonun en önemli maçlarından birinde taraftarına zaferle bir galibiyet sunmayı planlıyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FB-BJK DERBİ MAÇI İÇİN GERİ SAYIM! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig 34. haftasında karşılaşacak. Beşiktaş, bu sezon oynadığı 4 derbide 9 gol atarken 3 gol yedi. Fenerbahçe ise 2 derbide geriye düşüp mağlup oldu. Şimdi gözler, bu önemli derbiye çevrildi. Futbolseverler, maç bileti satış tarihi ve fiyatlarını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FB-BJK DERBİ MAÇI İÇİN GERİ SAYIM! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FB-BJK MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 34. hafta maçları kapsamında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek.

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FB-BJK DERBİ MAÇI İÇİN GERİ SAYIM! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Diğer Süper Lig maçlarında olduğu üzere FB-BJK derbisinin de beIN Sports ekranlarından takip edilmesi bekleniyor.

FB-BJK DERBİ MAÇI İÇİN GERİ SAYIM! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

DERBİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Fenerbahçe'nin 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 34. hafta derbi maçının biletleri satışa çıktı.

Bilet satış takvimi şu şekilde belirlenmiştir:

1 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 11.00 itibariyle Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelere (1 adet bilet)

2 Mayıs 2025 Cuma günü saat 11.00 itibariyle Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 adet bilet)

3 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 11.00 itibariyle ise Genel Satışa sunulacaktır.

Biletler yalnızca www.passo.com.tr adresi üzerinden satılacaktır.

Önemli Not: Satın alınan biletler, transfer işlemine kapalı olacaktır. Fenerbahçe logolu Passolig kartı olmayan taraftarlar, maça 24 saat kala ve sonrasında bilet alamayacaktır. Ayrıca, son 365 gün içinde rakip takım logolu Passolig kartlarını iptal ettiren taraftarlar da bilet alımında kısıtlamaya tabi olacaktır.

FB-BJK DERBİ MAÇI İÇİN GERİ SAYIM! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENEBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1.200,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 2.100,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.250,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D - F BLOK: 6.200,00 TL
VIP (MARATON ALT - FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 18.750,00 TL
MİSAFİR TRİBÜNÜ 1.200,00 TL