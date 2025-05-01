FB-BJK DERBİ MAÇI İÇİN GERİ SAYIM! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

DERBİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Fenerbahçe'nin 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 34. hafta derbi maçının biletleri satışa çıktı.
Bilet satış takvimi şu şekilde belirlenmiştir:
1 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 11.00 itibariyle Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelere (1 adet bilet)
2 Mayıs 2025 Cuma günü saat 11.00 itibariyle Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 adet bilet)
3 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 11.00 itibariyle ise Genel Satışa sunulacaktır.
Biletler yalnızca www.passo.com.tr adresi üzerinden satılacaktır.
Önemli Not: Satın alınan biletler, transfer işlemine kapalı olacaktır. Fenerbahçe logolu Passolig kartı olmayan taraftarlar, maça 24 saat kala ve sonrasında bilet alamayacaktır. Ayrıca, son 365 gün içinde rakip takım logolu Passolig kartlarını iptal ettiren taraftarlar da bilet alımında kısıtlamaya tabi olacaktır.