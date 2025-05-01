FB-BJK DERBİ MAÇI İÇİN GERİ SAYIM! Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Süper Lig 34. haftasında karşılaşacak. Beşiktaş, bu sezon oynadığı 4 derbide 9 gol atarken 3 gol yedi. Fenerbahçe ise 2 derbide geriye düşüp mağlup oldu. Şimdi gözler, bu önemli derbiye çevrildi. Futbolseverler, maç bileti satış tarihi ve fiyatlarını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?