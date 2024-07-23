Giriş Tarihi: 23.07.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
14:11
FC Lugano nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi FC Lugano hakkında merak edilenler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu heyecanı başlıyor. Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe ilk resmi mücadelesine Lugano karşısında çıkacak. Söz konusu karşılaşma öncesi taraftarlar rakip takımı tanıyabilmek adına 'Lugano nerenin takımı, hangi ülkenin' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, FC Lugano nerenin, hangi ülkenin takımı? İşte detaylar...