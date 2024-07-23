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Giriş Tarihi: 23.07.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 14:11

FC Lugano nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi FC Lugano hakkında merak edilenler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu heyecanı başlıyor. Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe ilk resmi mücadelesine Lugano karşısında çıkacak. Söz konusu karşılaşma öncesi taraftarlar rakip takımı tanıyabilmek adına 'Lugano nerenin takımı, hangi ülkenin' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, FC Lugano nerenin, hangi ülkenin takımı? İşte detaylar...

FC Lugano nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe’nin rakibi FC Lugano hakkında merak edilenler

Fenerbahçe ilk resmi karşılaşmasına Lugano karşısında çıkıyor. Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Lugano ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. İki takımın ikinci ön eleme turunda rövanş mücadelesi ise 30 Temmuz'da oynanacak. Taraftarlar "Lugano nerenin takımı, hangi ülkenin?" merak etmeye başladı. Peki, FC Lugano nerenin, hangi ülkenin takımı?

FC Lugano nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe’nin rakibi FC Lugano hakkında merak edilenler

FENERBAHÇE LUGANO İLE EŞLEŞTİ!

Fenerbahçe, Devler Ligi'nde grup aşamasına kalabilmesi için üç eleme geçmesi gerekecek. Sarı lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda İsviçre ekibi Lugano ile eşleşti.

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FC Lugano nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe’nin rakibi FC Lugano hakkında merak edilenler

LUGANO NERENİN TAKIMI, HANGİ ÜLKEDE?

FC Lugano, İsviçre'nin Lugano kentini Super League'de temsil eden takımdır.

FC Lugano nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe’nin rakibi FC Lugano hakkında merak edilenler

1908 yılında kurulan Lugano Futbol Kulübü, 2004 yılında maddi sorunları nedeniyle küme düşürüldükten sonra AC Lugano adıyla yeniden kuruldu. 2008'de adını yeniden Lugano Futbol Kulübü (Lugano FC) olarak değiştirdi. Kulüp, maçlarını Cornaredo Stadyumu'nda oynamaktadır.

FC Lugano nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe’nin rakibi FC Lugano hakkında merak edilenler

Lugano son olarak 2023-24 sezonunda Uefa Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Union Saint-Gilloise takımına evinde 1-0 ve deplasmanda 2-0 yenilerek yoluna Konferans Ligi'nde devam etti. Grup aşamasında Club Brugge, Bodø/Glimt ve Beşiktaş takımları ile eşleşti.

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