FC Lugano nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe’nin rakibi FC Lugano hakkında merak edilenler

Lugano son olarak 2023-24 sezonunda Uefa Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Union Saint-Gilloise takımına evinde 1-0 ve deplasmanda 2-0 yenilerek yoluna Konferans Ligi'nde devam etti. Grup aşamasında Club Brugge, Bodø/Glimt ve Beşiktaş takımları ile eşleşti.