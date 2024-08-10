FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR MAÇ BİLGİLERİ: Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezona galibiyetle başlamak isteyen iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar ilk maç için heyecanla bekliyor. Peki, Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?