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Giriş Tarihi: 10.08.2024 13:31 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 14:04

FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR MAÇ BİLGİLERİ: Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk hafta maçlarında bu akşam Fenerbahçe- Adana Demirspor'u evinde ağırlayacak. Transferleriyle sezona hazırlanan ve iyi bir başlangıç yapmak isteyen sarı lacivertliler maçtan galip ayrılmak istiyor. Yeni transferlerden aint Allan-Maximin ve Youssef En-Nesyri'nin bu maçta forma giymesi bekleniyor. Peki, Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte maçın detayları

FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR MAÇ BİLGİLERİ: Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezona galibiyetle başlamak isteyen iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar ilk maç için heyecanla bekliyor. Peki, Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR MAÇ BİLGİLERİ: Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Cumartesi günü Adana Demirspor'u ağırlıyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

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FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR MAÇ BİLGİLERİ: Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerabahçe- Adana Demirspor mücadelesi Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR MAÇ BİLGİLERİ: Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe'nin sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şu şekilde;

"Livakovic-Osayi-Çağlar-Djiku-Ferdi-İsmail-Krunic-Tadic-Szymanski-Saint-Maximin ve Dzeko."

FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR MAÇ BİLGİLERİ: Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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