Giriş Tarihi: 10.08.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
14:04
FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR MAÇ BİLGİLERİ: Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu ilk hafta maçlarında bu akşam Fenerbahçe- Adana Demirspor'u evinde ağırlayacak. Transferleriyle sezona hazırlanan ve iyi bir başlangıç yapmak isteyen sarı lacivertliler maçtan galip ayrılmak istiyor. Yeni transferlerden aint Allan-Maximin ve Youssef En-Nesyri'nin bu maçta forma giymesi bekleniyor. Peki, Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte maçın detayları