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Haberler Galeri Fenerbahçe Afyonspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Fenerbahçe Afyonspor maçı saat kaçta, ne zaman?
Giriş Tarihi: 29.12.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 09:29

Fenerbahçe Afyonspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Fenerbahçe Afyonspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) beşinci tur maçları kapsamında Süper Lig temsilcisi Fenerbahçe, TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi televizyondan takip edecek olan futbolseverler karşılaşmanın canlı yayın kanalına ilişkin bilgileri merak ederek Fenerbahçe Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman, şifresiz mi? şeklindeki sorular üzerinden araştırmaya devam ediyor. Maça ilişkin merak konusu olan "Fenerbahçe Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman, şifresiz mi?" sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Fenerbahçe Afyonspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası ZTK Fenerbahçe Afyonspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. maçları kapsamında sahasında TFF 2. Lig takımlarından Afyonspor'u konuk edecek. İstanbul Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi izlemek isteyen sporseverler FB Afyonspor şifresiz nasıl izlenir bilgi edinmek amacıyla "Fenerbahçe Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman, şifresiz mi?" sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE AFYONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

ZTK 5. tur Fenerbahçe - Afyonspor maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve maça ilişkin tüm detaylar şöyle;

Fenerbahçe Afyonspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası ZTK Fenerbahçe Afyonspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Fenerbahçe Afyonspor maçı 29 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 21:00'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Fenerbahçe Afyonspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası ZTK Fenerbahçe Afyonspor maçı saat kaçta, ne zaman?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA FENERBAHÇE-AFJET AFYONSPOR MAÇINA DOĞRU

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Afjet Afyonspor'un Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçı heyecanla beklediklerini söyledi.

Afjet Afyonspor ile Bitci (Türk dijital para borsası) arasında bir otelde sponsorluk anlaşması imzalanırken, burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, iş birliğinin her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Fenerbahçe Afyonspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası ZTK Fenerbahçe Afyonspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Afjet Afyonspor'un yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağını hatırlatan Çiçek, "Ben, Fenerbahçe taraftarıyım. Hatta fanatik bir Fenerbahçe taraftarıyım ama Afjet Afyonspor olunca, her şey teferruat. Hayatımda ilk defa Fenerbahçe'nin rakibini tutacağım. Hem de canı gönülden tutacağım. O yüzden Afyonkarahisar'daki herkesin kalbinin Afjet Afyonspor'la attığını biliyorum. Artık takımımız Afyonspor bizim sevdamız." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte yer alan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afjet Afyonspor'dan bu sezon çok ümitli olduklarını dile getirerek, "Yarın Fenerbahçe maçı var. Şans bizden yana olursa, inşallah yeneriz. Yendiğimiz zaman da inşallah Afyonspor bir üst lige biraz daha yaklaşmış olacak. Bu hususta her türlü desteği veren, maddi kaynak açısından önünü açan bu anlaşmanın hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe Afyonspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası ZTK Fenerbahçe Afyonspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Afjet Afyonspor Kulüp Başkanı Süleyman Karakuş da takımla yola çıktıkları ilk günden itibaren parolalarının her zaman galibiyet olduğunu kaydetti.

Fenerbahçe karşılaşmasında takımlarına güvendiklerini aktaran Karakuş, "Allah'a şükür, 5 haftadır liginde yenilmeyen bir Afjet Afyonspor var. Yarın da Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacağız. Oyuncularımız tüm gücüyle elinden geleni sahada yapacak. İnşallah Afjet Afyonspor için iyi bir sonuç olur. Takımımıza güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sponsorluk antlaşması imza törenine, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Bitci yetkilisi Faysal Şefkatlioğlu, TSYD Afyonkarahisar İl Temsilcisi Nadir Güzbey ve Afjet Afyonspor Kulübü yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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