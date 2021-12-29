Fenerbahçe Afyonspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Fenerbahçe Afyonspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) beşinci tur maçları kapsamında Süper Lig temsilcisi Fenerbahçe, TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi televizyondan takip edecek olan futbolseverler karşılaşmanın canlı yayın kanalına ilişkin bilgileri merak ederek Fenerbahçe Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman, şifresiz mi? şeklindeki sorular üzerinden araştırmaya devam ediyor. Maça ilişkin merak konusu olan "Fenerbahçe Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman, şifresiz mi?" sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.