Fenerbahçe Afyonspor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Fenerbahçe Afyonspor maçı saat kaçta, ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Afjet Afyonspor'un yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağını hatırlatan Çiçek, "Ben, Fenerbahçe taraftarıyım. Hatta fanatik bir Fenerbahçe taraftarıyım ama Afjet Afyonspor olunca, her şey teferruat. Hayatımda ilk defa Fenerbahçe'nin rakibini tutacağım. Hem de canı gönülden tutacağım. O yüzden Afyonkarahisar'daki herkesin kalbinin Afjet Afyonspor'la attığını biliyorum. Artık takımımız Afyonspor bizim sevdamız." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte yer alan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afjet Afyonspor'dan bu sezon çok ümitli olduklarını dile getirerek, "Yarın Fenerbahçe maçı var. Şans bizden yana olursa, inşallah yeneriz. Yendiğimiz zaman da inşallah Afyonspor bir üst lige biraz daha yaklaşmış olacak. Bu hususta her türlü desteği veren, maddi kaynak açısından önünü açan bu anlaşmanın hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.