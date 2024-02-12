Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası olay sözler! "Hakem desteği ve kıyağına rağmen..."

Böylesine gerginlik içinde hakem arkadaşların pusuda olduğunu bilerek çıktılar muhtemelen sahaya, ne itiraz ettiler ne de kışkırtmaya karşılık verdiler. Hâlbuki final görmeliydiler her maçı. Dolayısıyla seyirciyi de sahanın içine çekemediler. Onlar vazgeçince, seyredenler de oturdu yerinde. Yani; Fenerbahçe taraftarı da sınavı yine geçemedi. Takımın en ihtiyacı olduğu son bölümde "mırıltılarla" seyrettiler sahayı.