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Haberler Galeri Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası olay sözler! "Hakem desteği ve kıyağına rağmen..."
Giriş Tarihi: 12.02.2024 07:06 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 07:06

Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası olay sözler! "Hakem desteği ve kıyağına rağmen..."

Fenerbahçe Alanyaspor maçı nefesleri kesti, 2-2 biten karşılaşma sonrası Süper Lig'in yeni lideri Galatasaray oldu. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül zorlu karşılaşmayı kaleme aldı. Usta isimlerden Çakar ve Toroğlu; hakem Çağdaş Altay'ın verdiği tartışmalı kararlara tepki gösterirken, Bilgiç ve Üründül ise İsmail Kartal'ın oyuncu tercihlerini eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası olay sözler! Hakem desteği ve kıyağına rağmen...

Fenerbahçe Alanyaspor maçı nefesleri kesti, 2-2 biten karşılaşma sonrası Süper Lig'in yeni lideri Galatasaray oldu. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül zorlu karşılaşmayı kaleme aldı. Usta isimlerden Çakar ve Toroğlu; hakem Çağdaş Altay'ın verdiği tartışmalı kararlara tepki gösterirken, Bilgiç ve Üründül ise İsmail Kartal'ın oyuncu tercihlerini eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası olay sözler! Hakem desteği ve kıyağına rağmen...

GÜRCAN BİLGİÇ - RAKİBİN TUZAĞINA DÜŞTÜLER

Tam bir sınav akşamıydı aslında. Kendi sahasındaki 9. puan kaybını yaşadı Fenerbahçe. Baskı altında oynarken, doğru karar alma, sakin olma karakterinin sınavını verdiler ilk olarak.Pozisyona girmeye niyetli olmayan bir rakibin, önde baskı tuzağında kaldılar. Rakibin ritim arttığı anda sürekli sakatlık uydurarak tempoyu düşürmesini de seyrettiler.

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Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası olay sözler! Hakem desteği ve kıyağına rağmen...

Böylesine gerginlik içinde hakem arkadaşların pusuda olduğunu bilerek çıktılar muhtemelen sahaya, ne itiraz ettiler ne de kışkırtmaya karşılık verdiler. Hâlbuki final görmeliydiler her maçı. Dolayısıyla seyirciyi de sahanın içine çekemediler. Onlar vazgeçince, seyredenler de oturdu yerinde. Yani; Fenerbahçe taraftarı da sınavı yine geçemedi. Takımın en ihtiyacı olduğu son bölümde "mırıltılarla" seyrettiler sahayı.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası olay sözler! Hakem desteği ve kıyağına rağmen...

İlk ikram Ferdi-Djiku ikilisinden geldi. Alanyaspor'un beraberlik golünde yine Djiku'nun adamıydı golü atan. Livakovic de çok güzel yedi golü. Fred'in olmadığı orta sahada, Krunic- İsmail ikilisinin ofansif kalitesi, defansif karakterlerinin çok gerisinde kalıyor. Sadece beklerin üzerine kurdular hücum seçeneklerini. Rakip de bunu istiyordu, tedbirini almıştı, kenarları iki oyuncu ile kapattı.

Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası olay sözler! Hakem desteği ve kıyağına rağmen...

Bunu yazacağım aklıma gelmezdi ama bu gibi durumları "kalite" ile aşmaları gerekirken, bu beklentideki oyuncular da ellerini taşın altına sokmadılar. Sonuç; yarıştaki iddialar kaybolmaz. G.Saray da kaybedecek çünkü. Ayağa kalkmak için, geçmiş sezonlardaki hataları yapmadan, algıyı doğru yöneterek yola devam etmek şart.

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