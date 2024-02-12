Giriş Tarihi: 12.02.2024 07:06
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
07:06
Fenerbahçe Alanyaspor maçı sonrası olay sözler! "Hakem desteği ve kıyağına rağmen..."
Fenerbahçe Alanyaspor maçı nefesleri kesti, 2-2 biten karşılaşma sonrası Süper Lig'in yeni lideri Galatasaray oldu. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül zorlu karşılaşmayı kaleme aldı. Usta isimlerden Çakar ve Toroğlu; hakem Çağdaş Altay'ın verdiği tartışmalı kararlara tepki gösterirken, Bilgiç ve Üründül ise İsmail Kartal'ın oyuncu tercihlerini eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...