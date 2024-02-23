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Haberler Galeri FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI TARİHİ VE RAKİBİ 2024 || Netleşti! Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, kimle eşleşti?
Giriş Tarihi: 23.02.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 15:50

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI TARİHİ VE RAKİBİ 2024 || Netleşti! Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, kimle eşleşti?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşları sona erdi. Böylece Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 16 turuna adını yazdıran takımlar netleşti. Son 16 turu kura çekimi ise 23 Şubat Cuma günü yapıldı. Canlı yayında gerçekleşen kura ile Fenerbahçe'nin rakibi ve maç tarihi belli oldu. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, rakibi kim oldu? İşte, Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı tarihi 2024

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI TARİHİ VE RAKİBİ 2024 || Netleşti! Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, kimle eşleşti?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşları geçtiğimiz gün oynanan dört karşılaşmayla tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Bugün yapılan son 16 turu kura çekimi ardından Fenerbahçe rakibi ve maç tarihi netliğe kavuştu. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, son 16 rakibi kim oldu? İşte, Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı tarihi 2024 ve rakibi hakkında detaylı bilgiler.

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI TARİHİ VE RAKİBİ 2024 || Netleşti! Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, kimle eşleşti?

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF TURU RÖVANŞLARI SONA ERDİ!

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.

Play-off turu rövanş maçlarının ardından Sturm Graz (Avusturya), Union Saint-Gilloise (Belçika), Olympiakos (Yunanistan) ve Molde (Norveç) son 16 turuna adını yazdırdı.

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FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI TARİHİ VE RAKİBİ 2024 || Netleşti! Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, kimle eşleşti?

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI!

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi, 23 Şubat Cuma günü yani bugün TSİ 15.00'te başladı.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI TARİHİ VE RAKİBİ 2024 || Netleşti! Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, kimle eşleşti?

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU!

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubunu 12 puanla lider tamamlayan Fenerbahçe, doğrudan son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Fenerbahçe, son 16 turunda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile eşleşti.

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI TARİHİ VE RAKİBİ 2024 || Netleşti! Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, kimle eşleşti?

FENERBAHÇE UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise ilk maçı, 7 Mart Perşembe günü oynanacak.

Rövanş karşılaşması ise 14 Mart Perşembe günü oynanacak.

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