Giriş Tarihi: 23.02.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
15:50
FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI TARİHİ VE RAKİBİ 2024 || Netleşti! Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, kimle eşleşti?
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşları sona erdi. Böylece Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 16 turuna adını yazdıran takımlar netleşti. Son 16 turu kura çekimi ise 23 Şubat Cuma günü yapıldı. Canlı yayında gerçekleşen kura ile Fenerbahçe'nin rakibi ve maç tarihi belli oldu. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, rakibi kim oldu? İşte, Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı tarihi 2024