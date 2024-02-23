FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI TARİHİ VE RAKİBİ 2024 || Netleşti! Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, kimle eşleşti?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşları geçtiğimiz gün oynanan dört karşılaşmayla tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Bugün yapılan son 16 turu kura çekimi ardından Fenerbahçe rakibi ve maç tarihi netliğe kavuştu. Peki, Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, son 16 rakibi kim oldu? İşte, Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı tarihi 2024 ve rakibi hakkında detaylı bilgiler.