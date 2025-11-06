Giriş Tarihi: 06.11.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 14:29
Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu || UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe kaçıncı sırada, puanı kaç?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi performansı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Grubun ilk maçında Dinamo Zagreb'e mağlup olan sarı-lacivertliler, ardından oynadığı iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçti. Taraftarlar şimdi Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen karşılaşması sonrasında puan durumunu araştırıyor. Peki, Fenerbahçe'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada?