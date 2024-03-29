Giriş Tarihi: 29.03.2024 08:39
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
08:39
Fenerbahçe Beko ALBA Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı canlı izle!
EuroLeague 32. haftada son dönemde performansıyla adından söz ettiren temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Almanya'nın ALBA Berlin takımını ağırlıyor. 6. sıraya kadar yükselen sarı lacivertlilerde Wilbekin, Guduric ve Calathes gibi oyuncuların mücadeleye etkileri takip ediliyor. Peki; Fenerbahçe Beko ALBA Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Beko ALBA Berlin maçı canlı izle ekranı...