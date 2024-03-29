Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe Beko ALBA Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı canlı izle!
Giriş Tarihi: 29.03.2024 08:39 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 08:39

Fenerbahçe Beko ALBA Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı canlı izle!

EuroLeague 32. haftada son dönemde performansıyla adından söz ettiren temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Almanya'nın ALBA Berlin takımını ağırlıyor. 6. sıraya kadar yükselen sarı lacivertlilerde Wilbekin, Guduric ve Calathes gibi oyuncuların mücadeleye etkileri takip ediliyor. Peki; Fenerbahçe Beko ALBA Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Beko ALBA Berlin maçı canlı izle ekranı...

Fenerbahçe Beko ALBA Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı canlı izle!

Fenerbahçe Beko ALBA Berlin maçı canlı izle ekranı başında yerler alındı. Maçın canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve kadrosu sarı lacivertli taraftarın gündeminde. Son maçlarda iyi bir ivme yakalayan Avrupa temsilcimiz evindeki mücadeleden de galip ayrılmak istiyor. Peki; Fenerbahçe Beko ALBA Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maça dair tüm bilgiler...

Fenerbahçe Beko ALBA Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı canlı izle!

FENERBAHÇE BEKO ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko ALBA Berlin EuroLeague 32. hafta maçı 29 Mart Cuma günü oynanacak.

Heyecanlı mücadele saat 20.45'te başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe Beko ALBA Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı canlı izle!

Karşılaşma S Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko ALBA Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı canlı izle!

FENERBAHÇE BEKO ALBA BERLİN MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe basketbol maçı canlı yayın için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://ssport.tv/

Fenerbahçe Beko ALBA Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı canlı izle!

FENERBAHÇE BEKO MAÇ PROGRAMI

29 Mart | 20.45: Fenerbahçe Beko – ALBA Berlin (EuroLeague)

5 Nisan | 20.45: Fenerbahçe Beko Anadolu Efes (EuroLeague)

12 Nisan | 21.15: Olimpiakos – Fenerbahçe Beko (EuroLeague)

SON DAKİKA