Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Avrupa Ligi mücadelesi!

Fenerbahçe, Paris Basketbol karşısında galibiyet bekliyor. Son olarak Monaco'ya deplasmanda yenilen sarı lacivertliler bu maçı geçerse tur adımı kolaylaşacak. İki takım arasında oynanan son maçta kazanan Fenerbahçe olmuştu. Peki; Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?