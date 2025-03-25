Giriş Tarihi: 25.03.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
11:51
Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Avrupa Ligi mücadelesi!
THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Fenerbahçe Basketbol Takımı, Paris'i ağırlayacak. EuroLeague heyecanı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yaşanacak. Temsilcimiz bu maçı kazandığı takdirde ilk 6'yı garantileyerek adını doğrudan play-off turuna yazdırma fırsatı bulacak. Peki; Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?