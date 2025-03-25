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Haberler Galeri Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Avrupa Ligi mücadelesi!
Giriş Tarihi: 25.03.2025 11:51 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:51

Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Avrupa Ligi mücadelesi!

THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Fenerbahçe Basketbol Takımı, Paris'i ağırlayacak. EuroLeague heyecanı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yaşanacak. Temsilcimiz bu maçı kazandığı takdirde ilk 6'yı garantileyerek adını doğrudan play-off turuna yazdırma fırsatı bulacak. Peki; Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Avrupa Ligi mücadelesi!

Fenerbahçe, Paris Basketbol karşısında galibiyet bekliyor. Son olarak Monaco'ya deplasmanda yenilen sarı lacivertliler bu maçı geçerse tur adımı kolaylaşacak. İki takım arasında oynanan son maçta kazanan Fenerbahçe olmuştu. Peki; Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Avrupa Ligi mücadelesi!

FENERBAHÇE BEKO-PARİS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague 31. haftada oynanacak Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı 25 Mart bugün saat 20.45'te başlayacak.

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Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Avrupa Ligi mücadelesi!

FENERBAHÇE BEKO-PARİS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi karşılaşması S Sport ekranlarından canlı takip edilecek.

Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Avrupa Ligi mücadelesi!

Fenerbahçe Beko çıktığı 30 maçta 20 galibiyet 10 mağlubiyet aldı puan durumunda 2. sırada. Paris Basketbol ise 17 galibiyet ve 13 mağlubiyet ile sıralamada 7. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Avrupa Ligi mücadelesi!