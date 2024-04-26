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Haberler Galeri FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI | Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş derbi biletleri satışa çıktı mı?
Giriş Tarihi: 26.04.2024 06:02 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 06:02

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI | Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş derbi biletleri satışa çıktı mı?

Fenerbahçe Beşiktaş biletlerinin satışa çıkış tarihleri belli oldu. Süper Lig'de 34. haftada büyük derbi gerçekleşecek. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu büyük mücadelesini tribünden takip etmek isteyen taraftarlar "Fenerbahçe Beşiktaş derbisi biletleri" sorgulamasına başladılar. Heyecanla derbiyi bekleyen futbol severler bilet fiyatlarını ve biletlerin satışa çıkacağı tarihi araştırıyorlar. Peki Fenerbahçe-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI | Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş derbi biletleri satışa çıktı mı?

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek büyük derbi için geri sayım başladı. İki büyük takımın taraftarları bilet ekranının başında yerlerini aldılar. Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesinde sarı lacivertli ekip, 86 puanla ligde 2. Sırada, siyah beyazlı takım ise 51 puanla 4. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş, 27 Nisan Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe-Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI | Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş derbi biletleri satışa çıktı mı?

FENERBAHÇE BEŞİKTAÇ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ve Beşiktaş, 27 Nisan Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

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FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI | Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş derbi biletleri satışa çıktı mı?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe Beşiktaş biletlerinin satışa çıkacağı tarih belli oldu. Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkıyor. 27 Nisan Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak maçın biletlerinin detayları şöyle:

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI | Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş derbi biletleri satışa çıktı mı?

25.04.2024 Perşembe günü saat 15.00 itibariyle Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine; ( 1 adet bilet )

25.04.2024 Perşembe günü saat: 20.00 itibariyle Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve Faturalı Fenercell abonelerine; (1 adet bilet)

26.04.2024 Cuma günü saat 11.00 itibariyle genel satışa sunulacaktır.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI | Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş derbi biletleri satışa çıktı mı?

FB-BJK DERBİSİ BİLET FİYATLARI 2024

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 800,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 1.400,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 1.500,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 1.650,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 1.800,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 2.100,00 TL

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