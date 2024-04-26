FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI | Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş derbi biletleri satışa çıktı mı?

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek büyük derbi için geri sayım başladı. İki büyük takımın taraftarları bilet ekranının başında yerlerini aldılar. Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesinde sarı lacivertli ekip, 86 puanla ligde 2. Sırada, siyah beyazlı takım ise 51 puanla 4. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş, 27 Nisan Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe-Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?