Giriş Tarihi: 26.04.2024 06:02
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
06:02
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI | Süper Lig Fenerbahçe Beşiktaş derbi biletleri satışa çıktı mı?
Fenerbahçe Beşiktaş biletlerinin satışa çıkış tarihleri belli oldu. Süper Lig'de 34. haftada büyük derbi gerçekleşecek. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu büyük mücadelesini tribünden takip etmek isteyen taraftarlar "Fenerbahçe Beşiktaş derbisi biletleri" sorgulamasına başladılar. Heyecanla derbiyi bekleyen futbol severler bilet fiyatlarını ve biletlerin satışa çıkacağı tarihi araştırıyorlar. Peki Fenerbahçe-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...