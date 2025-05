Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Jose Mourinho için flaş yorum! "Borcunu ödemesi gerekiyor"

"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK BEŞİKTAŞ'TA"

ALİ GÜLTİKEN: Her şeyden bağımsız, derbi maçları her zaman ön görülemezdir. Üç ihtimal de her şartta ortada durur. Bu genellemenin dışında sezon performanslarında Beşiktaş açık ara önde. Hem rakamsal olarak hem de psikolojik olarak. Kendi adına facia bir sezon geçirse de camia ve taraftarın tek tesellisi bu tür maçlarda alınan galibiyetler.