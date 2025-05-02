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Haberler Galeri Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Jose Mourinho için flaş yorum! "Borcunu ödemesi gerekiyor"
Giriş Tarihi: 02.05.2025 07:04 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 07:04

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Jose Mourinho için flaş yorum! "Borcunu ödemesi gerekiyor"

Trendyol Süper Lig'de derbi haftası... Zirve yarışında olan Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak. Puan kaybına tahammülü olmayan sarı-lacivertli takım bu maçı hatasız geçmek istiyor. Diğer yandan Avrupa kupalarına gitmek için mücadele eden Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet. SABAH Spor'un iki usta yazarı Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken zorlu derbiyi yorumladı. İşte sorulan sorular ve verilen çarpıcı cevaplar...

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Jose Mourinho için flaş yorum! Borcunu ödemesi gerekiyor

Trendyol Süper Lig'de 33. haftada derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Zirve yarışında 5 puan geriye düşen sarı-lacivertli takım bu maçı kazanmak ve Galatasaray ile arasındaki farkı kapatmak istiyor. Diğer yanda ise Avrupa kupalarına katılmak isteyen Beşiktaş'ta ise tek hedef galibiyet.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Jose Mourinho için flaş yorum! Borcunu ödemesi gerekiyor

SABAH Spor'un iki usta yazarı Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken zorlu derbiyi yorumladı. İşte sorulan sorular ve verilen çarpıcı cevaplar...

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Jose Mourinho için flaş yorum! Borcunu ödemesi gerekiyor

Soru: Derbi zaferine hasret Mourinho ile G.Saray'ı yenen Solskjaer'in düellosu nasıl geçer?

"MOURINHO BORCUNU ÖDEMEK ZORUNDA"

GÜRCAN BİLGİÇ: Solskjaer, Galatasaray'ı yenerken iki dinamiği çok iyi kullandı. Birincisi tribünlerin sinerjisi, ikincisi ise duran top organizasyonu. Bir aylık hoca olarak takımına sistem getiremezdi. Ama bir teknik adam olarak akıl koydu ve Gedson'u gözlerden kaçırarak galibiyet golünü buldu. Mourinho, böyle bir havada hem yarışa devam etmek hem de taraftarına borcunu ödemek için kazanacak formülü üretmek zorunda. Kayserispor'dan aldığı dersler olmalı. Elbette kadro ve tribün gücü ile maçın favorisi Fenerbahçe. Beraberlik bile kabul edilemez.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Jose Mourinho için flaş yorum! Borcunu ödemesi gerekiyor

"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK BEŞİKTAŞ'TA"

ALİ GÜLTİKEN: Her şeyden bağımsız, derbi maçları her zaman ön görülemezdir. Üç ihtimal de her şartta ortada durur. Bu genellemenin dışında sezon performanslarında Beşiktaş açık ara önde. Hem rakamsal olarak hem de psikolojik olarak. Kendi adına facia bir sezon geçirse de camia ve taraftarın tek tesellisi bu tür maçlarda alınan galibiyetler.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Jose Mourinho için flaş yorum! Borcunu ödemesi gerekiyor

ALİ GÜLTİKEN: Fenerbahçe bu maçın derbi kimliğini bir tarafa bırakarak her karşılaşmayı kazanmak zorunda. Bu da daha büyük bir baskı getiriyor. Son haftalarda oyuna gol yiyerek başlayan bir F.Bahçe var. Bu durum Beşiktaş maçında tekrar ederse çevirmeleri o kadar kolay olmaz.