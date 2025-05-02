Giriş Tarihi: 02.05.2025 07:04
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
07:04
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Jose Mourinho için flaş yorum! "Borcunu ödemesi gerekiyor"
Trendyol Süper Lig'de derbi haftası... Zirve yarışında olan Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak. Puan kaybına tahammülü olmayan sarı-lacivertli takım bu maçı hatasız geçmek istiyor. Diğer yandan Avrupa kupalarına gitmek için mücadele eden Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet. SABAH Spor'un iki usta yazarı Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken zorlu derbiyi yorumladı. İşte sorulan sorular ve verilen çarpıcı cevaplar...