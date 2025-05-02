Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Jose Mourinho için flaş yorum! "Borcunu ödemesi gerekiyor"

Soru: Derbi zaferine hasret Mourinho ile G.Saray'ı yenen Solskjaer'in düellosu nasıl geçer?

"MOURINHO BORCUNU ÖDEMEK ZORUNDA"

GÜRCAN BİLGİÇ: Solskjaer, Galatasaray'ı yenerken iki dinamiği çok iyi kullandı. Birincisi tribünlerin sinerjisi, ikincisi ise duran top organizasyonu. Bir aylık hoca olarak takımına sistem getiremezdi. Ama bir teknik adam olarak akıl koydu ve Gedson'u gözlerden kaçırarak galibiyet golünü buldu. Mourinho, böyle bir havada hem yarışa devam etmek hem de taraftarına borcunu ödemek için kazanacak formülü üretmek zorunda. Kayserispor'dan aldığı dersler olmalı. Elbette kadro ve tribün gücü ile maçın favorisi Fenerbahçe. Beraberlik bile kabul edilemez.