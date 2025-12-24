Haberler
Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi sonrası Oğuzhan Çakır’a eleştiri! ‘2 penaltıyı veremedi’
Giriş Tarihi: 24.12.2025 08:57
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 10:37
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanında 2-1'lik skorla kazandı. Dev derbinin ardından SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Gürcan Bilgiç, Fatih Doğan ve Ömer Üründül değerlendirmelerde bulundu.