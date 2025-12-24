Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi sonrası Oğuzhan Çakır’a eleştiri! ‘2 penaltıyı veremedi’

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 24.12.2025 08:57 Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 10:37

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanında 2-1'lik skorla kazandı. Dev derbinin ardından SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Gürcan Bilgiç, Fatih Doğan ve Ömer Üründül değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk haftasında Beşiktaş ile kozlarını paylaştı. ATV'de yayınlanan dev derbiyi kazanan taraf 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'ın galip geldiği dev derbiyi SABAH Spor yazarları değerlendirdi. SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül ve Fatih Doğan dev derbiyi köşelerine taşıdı. İşte dev maçın ardından yapılan değerlendirmeler…

MURAT ÖZBOSTAN: RAFA SILVA'YI UNUT CERNY'E BAK

İki takımın da çok eksiği vardı. Buna rağmen kalite düşmedi. Fenerbahçe de Beşiktaş da kazanmak istedi. Ama daha net pozisyonlar bulan Beşiktaş'tı. Maça asıldı. Beşiktaş'ın kulvarı burası çünkü. Avrupa'ya gideceği yer kupa.. Bu galibiyet ligdeki puan kayıplarını da unutturur, devre arasına güzel girerdi.. İşte Beşiktaş için anlamı çok daha fazla olan bu derbiyi aldı.

Cerny tam bir derbi canavarı! Kadıköy'de hem ilk golü atıp takımı öne geçirdi hem de 90+1'de fişi çekti. Maçı tek başına çeviren adamdı. Bu sezon Beşiktaş'a geldikten sonra hızlı adapte oldu. Hızlı, teknik, sol ayağı çok etkili, sağ kanatta veya 10 numarada da fark yarattı.. Bir sağ ayağı bir de sol ayağı ile gol attı. Rafa Silva yokken onu dolduruyor, kontralarda önemli bir silah olduğunu gösterdi. Beşiktaş'ın transferleri bu kadar tartışılırken özellikle büyük maçlarda sahneye çıktı. Özetle, sadece 3 puan değil; prestij, moral ve kupa iddiası için dev bir adımdı Kadıköy'de kazanmak..

Beşiktaş taraftarı çok acı çekti bu sezon. 2025 biterken gülmeyi hak etti. Kadroya bakarsak Orkun istediği şutları atamadı Tarık'a takıldı.. Ama sahada psikolojik bir güçtü.. Devrim iyi mücadele etti.. Emirhan kritik müdahaleler yaptı. Abraham penaltıyı yaptırsa da sırtı dönük halde mükemmel bir pasla Cerny'yi kaçırdı ve ilk golün asistini verdi. Onun dışında forvette yalnız kaldı ama top tuttu, mücadele etti, alan açtı. Salih... Genel olarak orta sahada top dağıttı, defansif katkısı iyiydi, rotasyonlu kadroda oyunu dengede tutan isimlerden biriydi. Ama maçın yıldızı tabi ki Cerny.. Rafa Silva'yı unut Cerny'ye bak! Son söz: Eksikler ne olursa olsun tarih sonucu yazar!

ÖMER ÜRÜNDÜL: MAÇI BERABERLİĞE BAĞLAMALIYDI

Dün gece, futbol kalitesi düşük ama mücadele dozu yüksek bir derbi izledik. Tedesco, ilk 11'i bile sahaya çıkarmakta şartlar gereği çok zorluk yaşadı. Bunun yanında da oyun içinde de hamle şansı çok yetersizdi. Aslında, Tedesco normalde bir maçta 4-5 oyuncu değiştiren bir teknik adam. Bu şartlarda F.Bahçe bana göre iyi mücadele etti. Bir ara ikinci yarıda kısa bir bölüm sıkıntılar yaşadı orda da Tarık başarılıydı. Son bölümde 3 genç sahaya girdi.

Eleştirilecek en önemli konu, bu kadar eksik varken oyunun uzatma bölümünde önemli bir hata ile maçı beraberliğe bağlayamamaktı. Genç Bartuğ iyi görev yaptı. Asensio beklenen performansı sergileyemedi. Szymanski kendine güvenini kaybetmiş durumda. Bu açıkça görülüyor. Ama bana göre en büyük problem Oğuz Aydın. Böyle meziyetli bir oyuncu nasıl bu kadar kötü oynayabilir! Belli ki kendine bakmıyor.

Kerem de milli takımda oynadığı görev yerinde çalışkandı ama üretemedi. Tabii kendisine de yardım gelmedi. F.Bahçe açısından en olumsuz görüntü penaltı golü dışında rakip kaleye tek şutun gelmemesiydi. Beşiktaş, çok iyi oynamasa da hırslıydı. Bunun da nedeni sahasındaki son derbideki yenilgiydi. İyi mücadele ettiler, pres yaptılar.

Sergen Yalçın rakibine göre olan ciddi kulübe artısını yerinde kullandı. Cerny kalitesi ile öne çıkan isimdi. Sergen Yalçın herhalde dün gece anlamıştır ki Cerny'nin yapısı sağ öndür! Orta saha özelliklerine sahip değil. Dün belgelendi.

GÜRCAN BİLGİÇ: SAKLAMBAÇ OYNADI

Maçın konfor alanı iki takım için de genişti; kazanmak zorunda değillerdi. Eksikler, üç gün önce oynadıkları lig maçı, kupanın eleme olmaktan çıkması, baskıyı da azalttı. Yani; futbol için mükemmel ortam. Üç kadro dışı ile birlikte 13 eksiği vardı Fenerbahçe'nin. Beşiktaş iki sakatı, iki de Afrika Kupası'na gönderdiği dört oyuncusundan yoksun. Aslında 'işte fırsat' 90 dakikası birçok oyuncu için. Ama… Fenerbahçe'de gözler Bartuğ, Oğuz ve Szymanski'nin üstünde. Onlar ise işin 'saklambaç' kısmındalar. Oğuz'un sahada pozisyonlanması zaten 'aman pas atmasınlar' gibi. Szymanski'yi de kaleci Ersin ile baş başa bıraktılar birkaç kez. Ayağına top geldiğinde "Eyvah" dediğini hissediyoruz Polonyalı'nın. Yine sorumluluk Asensio'da.

Kerem merkez forvet oynuyor ama istediği pasları alamadığı gibi, yine bire birlerde eksik kalıyor. Bu karmaşa içinde top Fenerbahçe'de gibi gözükse de hataları bekleyip, kaleyi daha doğru açılarla bulan Beşiktaş takımıydı. Sadettin Saran etrafında yaşanan son olayların, Kadıköy tribünlerine ateş getirdiğini söylemeliyiz. Beklenti bu kadar düşükken, stada akmaları net bir camia mesajıydı. Başka mesajı verenler de takımı eksik oynatanlar oldu.

Devre arasında transfer için daha rahat karar verilecek. 13 eksiğin yanında takımı dokuz kişi oynatan iki tane daha vardı. Beşiktaş, Sergen hoca ile olan yolculuğunda böyle bir galibiyete ihtiyaç duyuyordu. Yeni yıl öncesinde en azından gülümseme şansını buldular.

FATİH DOĞAN: GERÇEK MATADOR VACLAV CERNY

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın birlikte derbiye 5-6'şar önemli eksikle çıktığı bir ortamda oyun kalitesinin çok yükseğe çıkmasını bekleyemezsiniz. Ancak her iki takım da özellikle ikinci yarı beklentilerin üzerinde, pes etmeyen bir oyun olarak çok iyi mücadele ortaya koydular. Ancak Beşiktaş derbinin genelinde istekliydi. Özellikle ikinci yarı tempoyu artırdı.

Bu fark, Cerny'nin iki kritik golüyle Beşiktaş'a zaferi getirdi. Buna karşın ev sahibi takım ikinci yarı oyun zenginliği olarak zayıf kaldı. Beşiktaş'ın hücum hattındaki zenginliğine Fenerbahçe karşılık vermedi. Szymanski topu sürekli harcadı, santrfor Kerem, kalabalık defans arasında kayboldu. Kulübeden de düzeltmek için bir hamle gelmedi.

Hakemin her iki takım aleyhine kararları vardı. Penaltı golünden sonra Asensio için matador müziği çaldılar. Ama Kadıköy boğasını, Fenerbahçe'yi yine attığı gollerle deviren Cerny matador oldu.

AHMET ÇAKAR: ASLA BU SEVİYENİN HAKEMİ DEĞİL

Beşiktaş bu sene tek tutunacağı dal olan Türkiye Kupası'na çok iyi başladı ama asıl şaşırtan F.Bahçe'nin performansı. 1-2 oyuncu dışında tel tel döküldüler. Szymanski futbolu ve F.Bahçe'yi kafasından silmiş. Kerem kötü oynadıkça strese giriyor. Dün gecenin hayal kırıklığı Oğuz. Çok geriye gitmiş. Bir tek Asensio iyiydi. Beşiktaş iyi çıkıp iki tane gol attı. Her iki gol de Abraham-Cerny ortaklığı. İlk golde Abraham, Cerny'nin önüne mükemmel bir pas verdi, Cerny de dar açıdan golü buldu.

Aynı Abraham, devre sonuna doğru manasız bir penaltı yaptı. Mert Müldür'ün formasından çekti, forma uzadı, VAR ile haklı bir penaltı geldi. İkinci yarı pozisyon üreten takım Beşiktaş'tı. Bir dakika içinde neredeyse kaleci Tarık, 2-3 önemli gol pozisyonunu bertaraf etti ama son dakikada Cerny'ye engel olamadı. Bu golde Abraham pas vereyim dedi, veremedi. Sanki topun üzerinden atlamışçasına bir asist yaptı, Cerny de Oosterwolde'den kurtulup golü yaptı. Oosterwolde'nin o pozisyonda Cerny'ye atlayışı üst düzey stoper mantalitesine sığmaz.

Hakem Oğuzhan Çakır, bu seviyenin hakemi değil. Vermediği kartlar, çaldığı fauller bu tip bir maça yakışmıyor. Son dakikalarda Orkun tam kafayı vururken Oosterwolde tarafından itildi, Beşiktaş'ın penaltısı güme gitti. Szymanski ile F.Bahçe'nin beklediği penaltı tartışılır. Djalo topa hamle yapıyor ve topla teması var. Bundan dolayı hakemi eleştirmem.

MUSTAFA ÇULCU: OĞUZHAN ÇAKIR 2 PENALTIYI VEREMEDİ

Mevsim, dönem, oyuncu eksikliği, lig, kupa fark etmez eğer o formalar sahaya çıkıyorsa derbi derbidir. Beşiktaş maça önde baskı ile girince golü buldu. Fenerbahçe hücumda Kerem'i önde tek, zaman zaman da 4-6-0 gibi kullandı. Son dakika golüyle Beşiktaş yeni yıla artı bakiye ile girdi.

Hakem Oğuzhan Çakır atletik bir hakem. Ancak futbolu biliyor mu derseniz işte orada durun. Maç sakin başladı, ilk faul 7.30'da oldu. 10'da Orkun'a kontrolsüz hareketinde İsmail'e net sarı çıkmalıydı ama vermedi. Sonra İsmail ile hakem arasında temaslı diyalog kurumsallığa uymayan, asker arkadaşı muhabbeti oldu. 22'de Beşiktaş barajını ancak 2.21 dakikada kurdurabildi, otorite zafiyeti. 37'de Szymanski'ye kontrolsüz giren Orkun'a sarı göstermeliydi, faulü ters verdi, kart göstermedi.

39'da Mert'i formasından Abraham çekiyor, net penaltı ama hakem sahada veremedi! VAR müdahalesi yedi, izledi, doğruyu buldu: Penaltı ve sarı. 3 gün önce ligde Thiam ve Abraham çekildi, hakemler penaltı vermedi, VAR da devreye girmedi! Bundan güç alan Abraham çekti ama bunların Ferhat'ın hakemleri olduğunu unuttu, şah mat… Kokart seviyesi ile maç yönetim seviyesi eş değer değil. Faul tespitleri sıkıntılı.

69'da Djalo'nun, Szymanski'ye faulü, penaltı. 81'de Oosterwolde'nin Orkun'a eylemi penaltı. Kartı tartışırız ama her 2 penaltıyı da veremedi.. Nedense majör kararlarda hakeme 'kal' geliyor! Oyuncuların iyi niyetli olması hakem adına avantajdı.