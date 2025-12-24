Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi sonrası Oğuzhan Çakır’a eleştiri! ‘2 penaltıyı veremedi’

GÜRCAN BİLGİÇ: SAKLAMBAÇ OYNADI

Maçın konfor alanı iki takım için de genişti; kazanmak zorunda değillerdi. Eksikler, üç gün önce oynadıkları lig maçı, kupanın eleme olmaktan çıkması, baskıyı da azalttı. Yani; futbol için mükemmel ortam. Üç kadro dışı ile birlikte 13 eksiği vardı Fenerbahçe'nin. Beşiktaş iki sakatı, iki de Afrika Kupası'na gönderdiği dört oyuncusundan yoksun. Aslında 'işte fırsat' 90 dakikası birçok oyuncu için. Ama… Fenerbahçe'de gözler Bartuğ, Oğuz ve Szymanski'nin üstünde. Onlar ise işin 'saklambaç' kısmındalar. Oğuz'un sahada pozisyonlanması zaten 'aman pas atmasınlar' gibi. Szymanski'yi de kaleci Ersin ile baş başa bıraktılar birkaç kez. Ayağına top geldiğinde "Eyvah" dediğini hissediyoruz Polonyalı'nın. Yine sorumluluk Asensio'da.