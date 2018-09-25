Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Quaresma krizi!

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sırasında oyundan alınan Ricardo Quaresma yine maça damga vuran bir harekete imza attı. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine damga vuran anlardan biri Quaresma'nın oyundan alındığı zaman gerçekleşti. Quaresma, 90+1. dakikada oyundan alındı ve yerine Necip Uysal girdi. Portekizli futbolcu yavaş yavaş kenara geldi. Bu sırada kendisini karşılayan teknik direktör Şenol Güneş'in elini ittirdi. Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş bu harekete bir tepki vermedi. Quaresma'nın bir hayli üzgün olduğu gözlendi.