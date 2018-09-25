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- derbisinde Quaresma krizi!

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sırasında oyundan alınan Ricardo Quaresma yine maça damga vuran bir harekete imza attı.

Giriş Tarihi: 25.09.2018 11:07 Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 11:59
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- derbisinde Quaresma krizi!
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Quaresma krizi!

- derbisine damga vuran anlardan biri Quaresma'nın oyundan alındığı zaman gerçekleşti.

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- derbisinde Quaresma krizi!
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Quaresma krizi!

Quaresma, 90+1. dakikada oyundan alındı ve yerine Necip Uysal girdi.

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- derbisinde Quaresma krizi!
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Quaresma krizi!

Portekizli futbolcu yavaş yavaş kenara geldi.

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- derbisinde Quaresma krizi!
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Quaresma krizi!

Bu sırada kendisini karşılayan teknik direktör Şenol Güneş'in elini ittirdi.

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- derbisinde Quaresma krizi!
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Quaresma krizi!

'ın hocası Şenol Güneş bu harekete bir tepki vermedi.

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- derbisinde Quaresma krizi!
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Quaresma krizi!

Quaresma'nın bir hayli üzgün olduğu gözlendi.

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- derbisinde Quaresma krizi!
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Quaresma krizi!
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