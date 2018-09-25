Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Quaresma krizi!

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sırasında oyundan alınan Ricardo Quaresma yine maça damga vuran bir harekete imza attı.