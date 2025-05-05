Giriş Tarihi: 05.05.2025 07:05
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025
07:05
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından siyah-beyazlılara övgü dolu sözler! ''Ligi başı dik şekilde bitirdi''
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Zorlu derbide gülen taraf, 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli taraftarlar isyan etti ve yönetimi istifaya davet etti. Beşiktaş ise derbilerdeki başarılı performansını sürdürdü. SABAH Spor yazarları Fatih Doğan, Ali Gültiken, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç, Kara Kartal'ın derbi zaferine övgüde bulundu. İşte o ifadeler...