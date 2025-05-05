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Haberler Galeri Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından siyah-beyazlılara övgü dolu sözler! ''Ligi başı dik şekilde bitirdi''
Giriş Tarihi: 05.05.2025 07:05 Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 07:05

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından siyah-beyazlılara övgü dolu sözler! ''Ligi başı dik şekilde bitirdi''

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Zorlu derbide gülen taraf, 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli taraftarlar isyan etti ve yönetimi istifaya davet etti. Beşiktaş ise derbilerdeki başarılı performansını sürdürdü. SABAH Spor yazarları Fatih Doğan, Ali Gültiken, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç, Kara Kartal'ın derbi zaferine övgüde bulundu. İşte o ifadeler...

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından siyah-beyazlılara övgü dolu sözler! ’’Ligi başı dik şekilde bitirdi’’

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, zorlu derbide karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından siyah-beyazlılara övgü dolu sözler! ’’Ligi başı dik şekilde bitirdi’’

Mücadeleyi Beşiktaş, Gedson Fernandes'in kaydettiği golle 1-0 kazandı.

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından siyah-beyazlılara övgü dolu sözler! ’’Ligi başı dik şekilde bitirdi’’

Kritik derbinin ardından SABAH Spor yazarları, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül, Fatih Doğan ve Ali Gültiken, siyah-beyazlıların derbi performansına övgüde bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından siyah-beyazlılara övgü dolu sözler! ’’Ligi başı dik şekilde bitirdi’’

FATİH DOĞAN: PLAY-OFF OLSA ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ OLABİLİRDİ

''Teknik olarak bu dakikada bu mümkün değil ancak TFF statü değiştirip ligi play-off statüsüyle oynatsa Beşiktaş şampiyon olabilirdi. Siyah-beyazlı takımın büyük ve güçlü rakip performansı bunu söyletiyor. Maça gelirsek ve gerçekçi bakarsak; Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini eldeki veriler ışığında matematikle çözmeye, bilimle açıklamaya çalışsan, karekökünü alıp çok bilinmeyenli denklem muamelesi de göstersen normal şartlarda favori ev sahibidir ve maçın sonucu da buna göre çıkar!''

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından siyah-beyazlılara övgü dolu sözler! ’’Ligi başı dik şekilde bitirdi’’

''EKSİK FUTBOLCULARA RAĞMEN...''

''Zamanında rahmetli büyüğümüz İslam Çupi'nin, Fenerbahçe için söylediği güzel bir ifade vardı. Bu sonuçlardan sonra Beşiktaş'a uyarlayalım. "Beşiktaş'ın büyüklüğü öyle bir büyüklüktür ki; küme düşmeye oynayan takımlara puanlar saçtığı bir sezonda konu ezeli rakipleri olunca gerçek kimliğini hatırlaması ve herkese hatırlatmasıdır." Şampiyon olmak için astronomik maaşlar ve bol yıldızlı, çok sıfırlı bütçelerle yarışan hem Galatasaray'ı hem de Fenerbahçe'yi yenmek, matematiğin ötesinde bir ruh ve mücadeleyle açıklanabilir. Beşiktaş'ın hem kadro derinliği hem de sakatlık nedeniyle eksik futbolcularına rağmen oynanan oyun ve mücadele her şeyden önce saygıyı hak etmektedir.''