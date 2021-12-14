Fenerbahçe Beşiktaş maçı derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB BJK Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Süper Lig'de şimdi gözler Fenerbahçe Beşiktaş derbisine çevrildi. Dev karşılaşmada bilet satış fiyatları binlerce taraftarın bugün sabah saatleriyle beraber gündeminde yer aldı. Sıralamada 5. Sırada olan sarı kanarya 19 Aralık Pazar günü kendi evinde siyah beyazlı ekibi ağırlayacak. Öte yandan futbolseverler "Fenerbahçe Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB BJK derbisi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Heyecan dolu karşılaşmayı statta izlemek isteyenler şimdiden geri sayıma başladı. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB BJK derbisi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...