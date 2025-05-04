Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Gol sonrası taraftarlardan ’Ali Koç istifa’ tezahüratları

BU KEZ F.BAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Fenerbahçe kaçan penaltının hemen ardından En-Nesyri ile tehlikeli bir pozisyona girdi. Karşı karşıya kalan Faslı yıldız Mert Müldür'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Uzun süreli itirazlara rağmen hakem Yasin Kol devam kararı verdi.