Giriş Tarihi: 04.05.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
20:40
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Gol sonrası taraftarlardan 'Ali Koç istifa' tezahüratları
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında kritik Fenerbahçe ile Beşiktaş mücadelesi oynanıyor. İlk yarıyı 1-0 üstünlükle kapatan Beşiktaş, bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı. Öte yandan mücadele sırasında tribünler karıştı. Yenilen golün ardından sarı-lacivertli taraftalar yönetimi istifaya davet etti. İşte flaş olayın detayları...