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Haberler Galeri Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Gol sonrası taraftarlardan 'Ali Koç istifa' tezahüratları
Giriş Tarihi: 04.05.2025 20:10 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 20:40

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Gol sonrası taraftarlardan 'Ali Koç istifa' tezahüratları

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında kritik Fenerbahçe ile Beşiktaş mücadelesi oynanıyor. İlk yarıyı 1-0 üstünlükle kapatan Beşiktaş, bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı. Öte yandan mücadele sırasında tribünler karıştı. Yenilen golün ardından sarı-lacivertli taraftalar yönetimi istifaya davet etti. İşte flaş olayın detayları...

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Gol sonrası taraftarlardan ’Ali Koç istifa’ tezahüratları

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Gol sonrası taraftarlardan ’Ali Koç istifa’ tezahüratları

GEDSON PENALTI KAÇIRDI

Mücadelenin 36. dakikasında Talisca'nın eline çarpan topun ardından hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

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Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Gol sonrası taraftarlardan ’Ali Koç istifa’ tezahüratları

Topun başına geçen Gedson Fernandes'in vuruşunu kaleci İrfan Can Eğribayat kurtardı.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Gol sonrası taraftarlardan ’Ali Koç istifa’ tezahüratları

BU KEZ F.BAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Fenerbahçe kaçan penaltının hemen ardından En-Nesyri ile tehlikeli bir pozisyona girdi. Karşı karşıya kalan Faslı yıldız Mert Müldür'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Uzun süreli itirazlara rağmen hakem Yasin Kol devam kararı verdi.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Gol sonrası taraftarlardan ’Ali Koç istifa’ tezahüratları

DEVRE BİTMEDEN GOL GELDİ

İlk yarının son anlarına doğru Beşiktaş derbide 1-0 öne geçti. 44. dakikada Mert Müldür'ün hata pasında araya giren Gedson Fernandes, topu ağlara gönderdi.