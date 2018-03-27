Fenerbahçe bu yeteneği kaçırmasın

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico'dan sarı lacivertli takıma transfer önerisi geldi. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'ye Brezilya futbolunun parlayan yıldızını tavsiye etti. Brezilyalı eski futbolcular, Rio'da geleneğe dönüşen 'Maracana Buluşmaları'nda bir araya geliyor. Bu yıl düzenlenen buluşmaya Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico da iştirak etti. 65 yaşındaki çalıştırıcı, burada Fotomaç'ı ağırladı ve kendisine şu sorular soruldu: 1- Fenerbahçe sıkıntılı bir dönemden geçiyor, teknik direktörüne bir öneriniz var mı? 2- Yeniden Fenerbahçe'ye dönecek olsanız, hangi oyuncuyu önerirsiniz? Zico ilk soruya, Aykut Kocaman'a tavsiyem, asla vazgeçmesin. Çünkü Fenerbahçe, Türkiye'nin tartışmasız en büyük takımı. O taraftarla Fenerbahçe 8 maçın tamamını değil, 34 maçın tamamını bile kazanabilir yanıtını verdi. Zico, ikinci soruya ise kısa süre düşünüp şu cevabı verdi: