Fenerbahçe bu yeteneği kaçırmasın

Zico ilk soruya, "Aykut Kocaman'a tavsiyem, asla vazgeçmesin. Çünkü Fenerbahçe, Türkiye'nin tartışmasız en büyük takımı. O taraftarla Fenerbahçe 8 maçın tamamını değil, 34 maçın tamamını bile kazanabilir" yanıtını verdi.