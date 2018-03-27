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" bu yeteneği kaçırmasın"

'nin eski teknik direktörü 'dan sarı lacivertli takıma transfer önerisi geldi. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'ye Brezilya futbolunun parlayan yıldızını tavsiye etti.

Giriş Tarihi: 27.03.2018 09:59 Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 10:02
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" bu yeteneği kaçırmasın"
Fenerbahçe bu yeteneği kaçırmasın

Brezilyalı eski futbolcular, Rio'da geleneğe dönüşen 'Maracana Buluşmaları'nda bir araya geliyor.

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" bu yeteneği kaçırmasın"
Fenerbahçe bu yeteneği kaçırmasın

Bu yıl düzenlenen buluşmaya 'nin eski teknik direktörü Arthur Zico da iştirak etti.

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" bu yeteneği kaçırmasın"
Fenerbahçe bu yeteneği kaçırmasın

65 yaşındaki çalıştırıcı, burada Fotomaç'ı ağırladı ve kendisine şu sorular soruldu:

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" bu yeteneği kaçırmasın"
Fenerbahçe bu yeteneği kaçırmasın

1- sıkıntılı bir dönemden geçiyor, teknik direktörüne bir öneriniz var mı?

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" bu yeteneği kaçırmasın"
Fenerbahçe bu yeteneği kaçırmasın

2- Yeniden 'ye dönecek olsanız, hangi oyuncuyu önerirsiniz?

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" bu yeteneği kaçırmasın"
Fenerbahçe bu yeteneği kaçırmasın

Zico ilk soruya, "Aykut Kocaman'a tavsiyem, asla vazgeçmesin. Çünkü Fenerbahçe, Türkiye'nin tartışmasız en büyük takımı. O taraftarla Fenerbahçe 8 maçın tamamını değil, 34 maçın tamamını bile kazanabilir" yanıtını verdi.

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" bu yeteneği kaçırmasın"
Fenerbahçe bu yeteneği kaçırmasın

Zico, ikinci soruya ise kısa süre düşünüp şu cevabı verdi:

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