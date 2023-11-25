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Haberler Galeri Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük maçında Fred oynayacak mı?
Giriş Tarihi: 25.11.2023 21:43 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 21:44

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük maçında Fred oynayacak mı?

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta sorusu yanıt arıyor. Trendyol Süper Lig 13'üncü hafta mücadeleleri milli aranın sona ermesiyle birlikte başlarken, ligde zirve yarışı aynı rekabetini korumaya devam ediyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçı Arda Kardeşler yönetecek. Fenerbahçe sakatlıkları yüzünden Djiku, Becao, Lincoln, Luan Peres ve Serdar Aziz forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçında Fred oynayacak mı? İşte detaylar

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük maçında Fred oynayacak mı?

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu yanıt arıyor. Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de sakatlıklar baş ağrıtırken, Fred'in maça yetişip yetişmeyeceği Fenerbahçeli taraftarlar tarafından araştırılıyor.

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük maçında Fred oynayacak mı?

FENERBAHÇE FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 13'üncü hafta Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.

Maç Beinsports 1 ekranlarında yayımlanacak.

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Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük maçında Fred oynayacak mı?

FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA FRED OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı öncesinde sakatlığı bulunan Becao ile sarı kart cezalısı Osayi-Samuel görev alamayacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları sona eren Fred, Djiku ve Serdar Aziz ise teknik heyetin kararına göre kadroda yer alacak.

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük maçında Fred oynayacak mı?

FENERBAHÇE K MUHTEMEL 11'İ

Livakovic, Mert Müldür, Samet Akaydın, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Crespo, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko.

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