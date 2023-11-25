Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük maçında Fred oynayacak mı?

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta sorusu yanıt arıyor. Trendyol Süper Lig 13'üncü hafta mücadeleleri milli aranın sona ermesiyle birlikte başlarken, ligde zirve yarışı aynı rekabetini korumaya devam ediyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçı Arda Kardeşler yönetecek. Fenerbahçe sakatlıkları yüzünden Djiku, Becao, Lincoln, Luan Peres ve Serdar Aziz forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçında Fred oynayacak mı? İşte detaylar