Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük maçında Fred oynayacak mı?

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu yanıt arıyor. Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de sakatlıklar baş ağrıtırken, Fred'in maça yetişip yetişmeyeceği Fenerbahçeli taraftarlar tarafından araştırılıyor.