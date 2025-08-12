Fenerbahçe - Feyenoord maçı sonrası transfer açıklaması! Mourinho: "Bir transfer gerçekleşeceğini...

Son olarak transfer beklentisi hakkında konuşan Mourinho, "Bugün salı ve Benfica maçlarından önce bir transfer gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Eğer olursa benim için sürpriz olur. Birisinden 'Evet bu transfer oldu' diye bir mesaj beklemiyorum. Taraftarlarımızın oluşturduğu atmosferde oyuncuların da etkisi oldu. Ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Sizler en iyisini yaptığınızda onlar da bunun karşılığını veriyorlar." açıklamasını yaptı.