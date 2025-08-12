Giriş Tarihi: 12.08.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 12.08.2025
23:54
Fenerbahçe - Feyenoord maçı sonrası transfer açıklaması! Mourinho: "Bir transfer gerçekleşeceğini...
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Feyenoord'u rövanş maçında 5-2'lik skorla geçerek elemeyi başardı. Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, transfer için flaş sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...