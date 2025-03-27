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Haberler Galeri Fenerbahçe Galatasaray derbi tarihi | ZTK Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 09:03 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 09:04

Fenerbahçe Galatasaray derbi tarihi | ZTK Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak kritik derbi, tek maç eleme sistemiyle gerçekleştirilecek. Bu önemli karşılaşmayı kazanan takım, doğrudan yarı finale adını yazdıracak. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, FB-GS derbi maçı tarihi ve detaylar.

Fenerbahçe Galatasaray derbi tarihi | ZTK Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının programı belli oldu. Futbolseverler, büyük bir heyecanla Fenerbahçe-Galatasaray derbisine odaklandı. Ülker Stadyumu'nda oynanacak dev mücadelede kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak ve n derbi Konyaspor-İskenderunspor maçının galibiyle eşleşecek. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar…

Fenerbahçe Galatasaray derbi tarihi | ZTK Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak.

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Fenerbahçe Galatasaray derbi tarihi | ZTK Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Mücadelenin yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.

Fenerbahçe Galatasaray derbi tarihi | ZTK Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

YARI FİNALDEKİ MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak olan derbi maçının galibi, Konyaspor-İskenderunspor maçının galibiyle eşleşecek.

Fenerbahçe Galatasaray derbi tarihi | ZTK Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI
1 NİSAN SALI

20:30 Konyaspor - İskenderunspor

2 NİSAN ÇARŞAMBA

17:45 Trabzonspor - Bodrum FK

20:45 Fenerbahçe - Galatasaray

3 NİSAN PERŞEMBE

20 :30 Beşiktaş - Göztepe

ZTK YARI FİNAL VE FİNAL MAÇ TARİHLERİ

Yarı final: 22 - 23 veya 24 Nisan 2025

Final: 14 Mayıs 2025