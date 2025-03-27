Fenerbahçe Galatasaray derbi tarihi | ZTK Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 27.03.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
09:04
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak kritik derbi, tek maç eleme sistemiyle gerçekleştirilecek. Bu önemli karşılaşmayı kazanan takım, doğrudan yarı finale adını yazdıracak. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, FB-GS derbi maçı tarihi ve detaylar.