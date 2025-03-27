Fenerbahçe Galatasaray derbi tarihi | ZTK Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının programı belli oldu. Futbolseverler, büyük bir heyecanla Fenerbahçe-Galatasaray derbisine odaklandı. Ülker Stadyumu'nda oynanacak dev mücadelede kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak ve n derbi Konyaspor-İskenderunspor maçının galibiyle eşleşecek. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar…