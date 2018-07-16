Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig'de buldu

Golcü arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Newcastle United'da forma giyen 23 yaşındaki forveti kadrosuna katmakta kararlı... Sarı Kanarya, 23 yaşındaki Sırp forveti kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Takvim'in haberine göre Sarı-Lacivertliler, İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'da forma giyen Aleksandar Mitrovic'i renklerine katmak istiyor. Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin İngiliz ekibiyle temasa geçtiği ve Mitrovic'in transferi için görüşmeler yaptığı öğrenildi. İNGİLTERE'DE KRİTİK BULUŞMA Sarı Kanarya, 23 yaşındaki Sırp forveti kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Damien Comolli'nin önümüzdeki günlerde Ada'ya giderek transfer için Newcastle United ile masaya oturması bekleniyor. FULHAM'DA 27 MAÇ, 14 GOL Geçen sezon Fulham'da kiralık oynayan Mitrovic 27 maçta 14 gole imza atarken 1 de asist yaptı. Fulham'da 1854 dakika görev alan Sırp golcü, 27 karşılaşmanın 19'una ilk 11'de başladı.