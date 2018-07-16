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golcüsünü Premier Lig'de buldu

Golcü arayışlarını hızlandıran , Newcastle United'da forma giyen 23 yaşındaki forveti kadrosuna katmakta kararlı...

Giriş Tarihi: 16.07.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 10:08
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golcüsünü Premier Lig'de buldu
Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig'de buldu

Sarı Kanarya, 23 yaşındaki Sırp forveti kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

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golcüsünü Premier Lig'de buldu
Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig'de buldu

Takvim'in haberine göre Sarı-Lacivertliler, İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United'da forma giyen Aleksandar Mitrovic'i renklerine katmak istiyor.

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golcüsünü Premier Lig'de buldu
Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig'de buldu

'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin İngiliz ekibiyle temasa geçtiği ve Mitrovic'in transferi için görüşmeler yaptığı öğrenildi.

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golcüsünü Premier Lig'de buldu
Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig'de buldu

​İNGİLTERE'DE KRİTİK BULUŞMA

Sarı Kanarya, 23 yaşındaki Sırp forveti kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

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golcüsünü Premier Lig'de buldu
Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig'de buldu

Damien Comolli'nin önümüzdeki günlerde Ada'ya giderek transfer için Newcastle United ile masaya oturması bekleniyor.

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golcüsünü Premier Lig'de buldu
Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig'de buldu

FULHAM'DA 27 MAÇ, 14 GOL

Geçen sezon Fulham'da kiralık oynayan Mitrovic 27 maçta 14 gole imza atarken 1 de asist yaptı.

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golcüsünü Premier Lig'de buldu
Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig'de buldu

Fulham'da 1854 dakika görev alan Sırp golcü, 27 karşılaşmanın 19'una ilk 11'de başladı.

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