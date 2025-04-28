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Haberler Galeri Fenerbahçe haberi: Mourinho'dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar! Sezonun geri kalanında...
Giriş Tarihi: 28.04.2025 14:45 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 14:47

Fenerbahçe haberi: Mourinho'dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar! Sezonun geri kalanında...

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, ligde kalan haftalardaki maçların tamamını kazanmak istiyor. Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek sarı-lacivertliler, kritik maçlara çıkacak. Teknik direktör Jose Mourinho, oynanacak zorlu maçlar öncesinde flaş bir karar aldı ve 3 ismi belirledi. İşte haberin detayları…

Fenerbahçe haberi: Mourinho’dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar! Sezonun geri kalanında...

Süper Lig'in 33.haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe haberi: Mourinho’dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar! Sezonun geri kalanında...

Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından puanını 75 yaparken, Galatasaray da Eyüpspor'u 5-1'le geçerek 80 puana yükseldi ve zirve yarışında puan farkı aynı kaldı.

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Fenerbahçe haberi: Mourinho’dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar! Sezonun geri kalanında...

Ligde kritik haftalara girilirken Fenerbahçe, daha fazla kayıp yaşamak istemiyor ve kalan 5 maçta 5 galibiyet almayı hedefliyor.

Fenerbahçe haberi: Mourinho’dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar! Sezonun geri kalanında...

LİGİN KALANI İÇİN FLAŞ KARAR

Bu doğrultuda teknik direktör Jose Mourinho, ligde oynanacak Beşiktaş, Başakşehir, Eyüpspor, Hatayspor ve Konyaspor maçları için flaş bir karar aldı.

Fenerbahçe haberi: Mourinho’dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar! Sezonun geri kalanında...

FORMASYON DEĞİŞİKLİĞİ YOK

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray'ın puan kayıplarını bekleyen Fenerbahçe, son düzlükte formasyon değişimine gitmeyecek.