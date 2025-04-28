Giriş Tarihi: 28.04.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
14:47
Fenerbahçe haberi: Mourinho'dan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar! Sezonun geri kalanında...
Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, ligde kalan haftalardaki maçların tamamını kazanmak istiyor. Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek sarı-lacivertliler, kritik maçlara çıkacak. Teknik direktör Jose Mourinho, oynanacak zorlu maçlar öncesinde flaş bir karar aldı ve 3 ismi belirledi. İşte haberin detayları…