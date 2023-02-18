Giriş Tarihi: 18.02.2023 14:36 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 14:36

Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı yayın kanalı var mı, nerede yayınlanacak? Fenerbahçe Fatih Karagümrük hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı izle ekranı sporseverler tarafından aratılıyor. Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli iki büyük deprem sonrası Süper Lig ertelenirken, takımlar kondisyonlarını hazır tutmak için aralarında maç yapıyor. Bu noktada "Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu yanıt arıyor. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan heyecanla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı yayın var mı yok mu? İşte detaylar