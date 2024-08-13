Fenerbahçe Lille rövanş maçı ne zaman, şifresiz mi? Fenerbahçe Lille maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir süreç hedefliyor. Fransa'da oynanan ilk mücadelede sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılan sarı lacivertliler, her türlü beraberlik ve mağlubiyet durumunda yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek. Sarı-lacivertli ekipte yeni transferler Youssef En-Nesyri, Allan Saint Maximin gibi önemli oyuncuların forma şansı bulup bulmayacağı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Lille maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?