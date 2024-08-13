Giriş Tarihi: 13.08.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
09:55
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme mücadelesi Fenerbahçe Lille rövanş maçı gündemde. Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşma bu akşam Fenerbahçe Ülker Stadı'nda gerçekleşirken, karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Temsilcimiz bu turu geçmesi durumunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Lille rövanş maçı ne zaman, şifresiz mi? Fenerbahçe Lille maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Fenerbahçe Lille rövanş maçı bilgileri!