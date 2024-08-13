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Haberler Galeri Fenerbahçe Lille rövanş maçı ne zaman, şifresiz mi? Fenerbahçe Lille maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 13.08.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 09:55

Fenerbahçe Lille rövanş maçı ne zaman, şifresiz mi? Fenerbahçe Lille maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme mücadelesi Fenerbahçe Lille rövanş maçı gündemde. Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşma bu akşam Fenerbahçe Ülker Stadı'nda gerçekleşirken, karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Temsilcimiz bu turu geçmesi durumunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Lille rövanş maçı ne zaman, şifresiz mi? Fenerbahçe Lille maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Fenerbahçe Lille rövanş maçı bilgileri!

Fenerbahçe Lille rövanş maçı ne zaman, şifresiz mi? Fenerbahçe Lille maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir süreç hedefliyor. Fransa'da oynanan ilk mücadelede sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılan sarı lacivertliler, her türlü beraberlik ve mağlubiyet durumunda yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek. Sarı-lacivertli ekipte yeni transferler Youssef En-Nesyri, Allan Saint Maximin gibi önemli oyuncuların forma şansı bulup bulmayacağı merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Lille maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

Fenerbahçe Lille rövanş maçı ne zaman, şifresiz mi? Fenerbahçe Lille maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FENERBAHÇE - LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sarı-lacivertliler, Devler Ligi'nde ikinci ön eleme turunda Lugano'yu saf dışı bırakarak 3. ön eleme turuna yükseldi.Fenerbahçe ilk maçında Lille karşısında deplasmanda sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılırken gözler rövanş mücadelesine çevrildi.

Fenerbahçe - Lille arasında oynanacak rövanş maçı 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

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Fenerbahçe Lille rövanş maçı ne zaman, şifresiz mi? Fenerbahçe Lille maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FENERBAHÇE - LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadeleyi ı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Inigo Prieto ile Juan Lopez Mir yapacak. Maçta dördüncü hakemlik görevini ise Guillermo Cuadra üstlenecek.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu karşılaşması Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Lille rövanş maçı ne zaman, şifresiz mi? Fenerbahçe Lille maçı hangi kanalda, saat kaçta?

MUHTEMEL 11

FENERBAHÇE;

Livakovic; Mert, Djiku, Çağlar, Ferdi; İsmail, Mert Hakan; Tadic, Szymanski, Saint-Maximin ve Dzeko on biriyle sürmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Lille rövanş maçı ne zaman, şifresiz mi? Fenerbahçe Lille maçı hangi kanalda, saat kaçta?

SARI-LACİVERTLİLER NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, Lille karşısında 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını bir üst tura yazdıracak.

Lille'in galibiyeti ve beraberliğin Fransız ekibini play-off'a taşıyacağı eşleşmede, 1 farklı Fenerbahçe galibiyeti halinde ise maç uzayacak.

15'er dakikalık 2 uzatma devresinde skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

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