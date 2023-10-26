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Haberler Galeri Fenerbahçe Ludogorets maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.10.2023 00:07 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 08:40

Fenerbahçe Ludogorets maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Ludogorets maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. UEFA Konferans Ligi 3'üncü hafta mücadelesinde sarı lacivertli ekip evinde Bulgar ekibini konuk edecekken, İsmail Kartal rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkması bekleniyor. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak maçta Joshua King ve Emre Mor'un sakatlıkları devam ediyor. Bu noktada, "Fenerbahçe Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta?" soruları yanıt arıyor. Grupta 2'de 2 giden Fenerbahçe, yoluna doludizgin devam ediyor.

Fenerbahçe Ludogorets maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yanıt arıyor. UEFA ülke puanında göğsümüzü kabartan takımlarımız arasında yer alan Fenerbahçe, evinde Ludogorets'i ağırlayacak. Heyecanlı mücadele yarın oynanacakken, kapalı gişe oynanması bekleniyor. Peki, Fenerbahçe Ludogorets maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, konu hakkında detaylar

Fenerbahçe Ludogorets maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi 3'üncü hafta mücadelesi Fenerbahçe Ludogorets maçı 26 Ekim 2023 saat 19.45'te oynanacak. Maç, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

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Fenerbahçe Ludogorets maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Exxen ekranlarında yayımlanacak.

Fenerbahçe Ludogorets maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI MUHTEMEL 11

Livakovic – Mert Müldür, Becao, Samet Akaydın, Oosterwolde – Crespo, Mert Hakan, Zajc – Ryan Kent, Batshuayi, Cengiz Ünder

Fenerbahçe Ludogorets maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE UEFA KONFERANS LİGİ MAÇ TAKVİMİ

26 Ekim 2023 Fenerbahçe – Ludogorets

9 Kasım 2023 Ludogorets – Fenerbahçe

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