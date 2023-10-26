Fenerbahçe Ludogorets maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yanıt arıyor. UEFA ülke puanında göğsümüzü kabartan takımlarımız arasında yer alan Fenerbahçe, evinde Ludogorets'i ağırlayacak. Heyecanlı mücadele yarın oynanacakken, kapalı gişe oynanması bekleniyor. Peki, Fenerbahçe Ludogorets maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, konu hakkında detaylar