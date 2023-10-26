Fenerbahçe Ludogorets maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Ludogorets maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. UEFA Konferans Ligi 3'üncü hafta mücadelesinde sarı lacivertli ekip evinde Bulgar ekibini konuk edecekken, İsmail Kartal rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkması bekleniyor. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak maçta Joshua King ve Emre Mor'un sakatlıkları devam ediyor. Bu noktada, "Fenerbahçe Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta?" soruları yanıt arıyor. Grupta 2'de 2 giden Fenerbahçe, yoluna doludizgin devam ediyor.