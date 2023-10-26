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Haberler Galeri Fenerbahçe - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi FB maçını şifresiz veren kanallar
Giriş Tarihi: 26.10.2023 06:14 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 08:40

Fenerbahçe - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi FB maçını şifresiz veren kanallar

UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Fenerbahçe, H Gurubu 3. hafta müsabakasında Ludogorets ile heyecan verici bir müsabakaya imza atacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi Fenerbahçe Ludogorets maçı hangi kanalda araştırmaları hız kazandı. H Grubu'nda lider durumda olan Fenerbahçe oynadığı 2 maçı da kazanarak puanını 6'ya yükseltmişti. Peki, Fenerbahçe Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Fenerbahçe Ludogorets maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar listesi...

Fenerbahçe - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi FB maçını şifresiz veren kanallar

Fenerbahçe Ludogorets maçı ne zaman, hangi kanalda soruları yanıt arıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında, Fenerbahçe sahasında Ludogorets ile heyecan verici bir maça çıkacak.Fenerbahçe Ludogorets maçı yayın bilgileri, muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçla ilgili merak edilen detaylar…

Fenerbahçe - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi FB maçını şifresiz veren kanallar

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Konferans Ligi 3'üncü hafta mücadelesi Fenerbahçe Ludogorets maçı 26 Ekim 2023 saat 19.45'te oynanacak. Maç, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

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Fenerbahçe - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi FB maçını şifresiz veren kanallar

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele Exxen ekranlarında yayımlanacak.

Fenerbahçe - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi FB maçını şifresiz veren kanallar

EXXEN 14 GÜN ÜCRETSİZ

Exxen'de canlı olarak yayınlanacak Fenerbahçe - Ludogorets maçı ücretsiz izlenebilecek.

14 gün ücretsiz deneme süresi veren Exxen'de Konferans Ligi'nin karşılaşmalarından Fenerbhçe - Ludogorets maçını izleyebilmek için üye olmak gerekiyor. Exxen ücretsiz deneme kampanyasına üye olmak için kredi kartı bilgileri girilmelidir. Bilgileri girilen kredi kartından 1 TL ücret çeken platform, 1 hafta sonra çekilen parayı iade ediyor. 14 günün sonunda Exxen üyeliğinizi iptal etmek istemeniz halinde, hiçbir ücret ödemeden Exxen üyeliğinden çekilebilirsiniz.

Fenerbahçe - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi FB maçını şifresiz veren kanallar

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇ BİLETİ NE KADAR?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin H Grubu 3. maçında, 26 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Ludogorets ile karşılaşacak. Müsabakanın bilet fiyatları belli oldu. Fenerbahçe - Ludogorets maçı en ucuz bilet fiyatı 600 TL olarak açıklandı. En pahalı bilet ise 11.000 TL olarak duyuruldu.

Fenerium Alt E : ₺11.000,00

Maraton Alt E : ₺3.800,00

Fenerium Alt / Maraton Alt D-F : ₺3.400,00

Fenerium Alt / Maraton Alt C-G : ₺2.900,00

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