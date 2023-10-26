Fenerbahçe - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Konferans Ligi FB maçını şifresiz veren kanallar

UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Fenerbahçe, H Gurubu 3. hafta müsabakasında Ludogorets ile heyecan verici bir müsabakaya imza atacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi Fenerbahçe Ludogorets maçı hangi kanalda araştırmaları hız kazandı. H Grubu'nda lider durumda olan Fenerbahçe oynadığı 2 maçı da kazanarak puanını 6'ya yükseltmişti. Peki, Fenerbahçe Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Fenerbahçe Ludogorets maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar listesi...