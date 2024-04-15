Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Olympiakos rövanş maçı biletleri satışa çıkıyor. Tarihinde 10. kez karşı karşıya gelecek iki takımın da hedefi yarı final. İlk maçta 3-0 geriden gelerek 3-2 skorla maçı bitiren Fenerbahçe rövanş maçını evinde oynayacak. Peki; Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?