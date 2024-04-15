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Haberler Galeri Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 15.04.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 10:54

Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos takımını ağırlıyor. 3-2 skorla ilk maçı kaybeden sarı lacivertli temsilcimiz, evinde galibiyete odaklandı. Yarı final biletini almak isteyen İsmail Kartal yönetimindeki takım farklı kazanması halinde adını yazdıracak. Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, şifresiz mi belli oldu. Peki; Fenerbahçe Olympiakos rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları ne kadar?

Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Olympiakos rövanş maçı biletleri satışa çıkıyor. Tarihinde 10. kez karşı karşıya gelecek iki takımın da hedefi yarı final. İlk maçta 3-0 geriden gelerek 3-2 skorla maçı bitiren Fenerbahçe rövanş maçını evinde oynayacak. Peki; Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında izlenecek Fenerbahçe Olympiakos karşılaşması 18 Nisan Perşembe günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 22.00'de başlayacak.

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Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe maçı Exxen ekranlarından naklen futbolseverler ile buluşacak.

Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS RÖVANŞ MAÇI BİLET FİYATLARI

Biletler; 15.04.2024 Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine;

16.04.2024 Salı günü saat 11.00 itibarıyla Kart sahiplerine ve Faturalı Fenercell abonelerine;

17.04.2024 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla genel satışa sunulacaktır.

  • KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 800,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I – BLOK: 1.400,00 TL
  • FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B- H BLOK: 1.500,00 TL
  • FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 1.650,00 TL
  • FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 1.800,00 TL
  • FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK: 2.100,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 2.900,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H –BLOK: 3.400,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C- G BLOK: 3.900,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 4.400,00 TL
  • MARATON ALT E BLOK: 4.900,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS E BLOK: 13.000,00 TL
Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Deplasmanda rakip takıma 3-2 yenilen Fenerbahçe'nin evindeki maçta 2 veya daha fazla farklı kazanması gerekiyor.

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