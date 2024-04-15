Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 15.04.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
10:54
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos takımını ağırlıyor. 3-2 skorla ilk maçı kaybeden sarı lacivertli temsilcimiz, evinde galibiyete odaklandı. Yarı final biletini almak isteyen İsmail Kartal yönetimindeki takım farklı kazanması halinde adını yazdıracak. Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, şifresiz mi belli oldu. Peki; Fenerbahçe Olympiakos rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları ne kadar?