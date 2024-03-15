FENERBAHÇE’NİN RAKİBİ belli oluyor! UEFA Konferans Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin çeyrek final rakibi kim?

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Sarı Lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde son 8 takım arasında yer aldı. Son 16 turunun tamamlanmasıyla çeyrek final karşılaşmaları için geri sayım başlarken Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu. ''Fenerbahçe rakibi kim oldu, belli mi?'' sorusu ise UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ardından yanıt bulacak. Peki, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek final rakibi ne zaman belli olacak? İşte yanıtı!