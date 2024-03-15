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Haberler Galeri FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ belli oluyor! UEFA Konferans Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin çeyrek final rakibi kim?
Giriş Tarihi: 15.03.2024 06:50 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 06:50

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ belli oluyor! UEFA Konferans Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin çeyrek final rakibi kim?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırdı. Sarı Lacivertliler, son 16 turu rövanşında, ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilmesine rağmen tur atladı. Son 16 turu karşılaşmaları tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Temsilcimizin çeyrek final rakibi ise UEFA Konferans Ligi kura çekimi ardından netleşecek. Peki, Fenerbahçe rakibi kim oldu, belli oldu mu? Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek final rakibi ne zaman belli olacak? İşte, eşleşmeler, maç programı ve merak edilen tüm detaylar…

FENERBAHÇE’NİN RAKİBİ belli oluyor! UEFA Konferans Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin çeyrek final rakibi kim?

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Sarı Lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde son 8 takım arasında yer aldı. Son 16 turunun tamamlanmasıyla çeyrek final karşılaşmaları için geri sayım başlarken Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu. ''Fenerbahçe rakibi kim oldu, belli mi?'' sorusu ise UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ardından yanıt bulacak. Peki, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek final rakibi ne zaman belli olacak? İşte yanıtı!

FENERBAHÇE’NİN RAKİBİ belli oluyor! UEFA Konferans Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin çeyrek final rakibi kim?

SON 16 TURU MAÇLARI TAMAMLANDI!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu mücadeleleri tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde en önemli üçüncü organizasyonunda son 8'e kalan takımlar belli oldu.

Çeyrek finale adını yazdırmayı başaran temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de netleşti.

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FENERBAHÇE’NİN RAKİBİ belli oluyor! UEFA Konferans Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin çeyrek final rakibi kim?

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri;

PAOK

Fiorentina

Viktoria Plzen

Club Brugge

Aston Villa

Olympiakos

Lille

FENERBAHÇE’NİN RAKİBİ belli oluyor! UEFA Konferans Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin çeyrek final rakibi kim?

KONFERANS LİGİ MAÇ SONUÇLARI

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-1 (İlk maç: 3-0)

Viktoria Plzen (Çekya)-Servette (İsviçre): 3-1 (Penaltılarda) (0-0)

PAOK (Yunanistan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 5-1 (0-2)

Fiorentina (İtalya)-Maccabi Haifa (İsrail): 1-1 (4-3)

Tel Aviv (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan): 1-6 (Uzatmalarda) (4-1)

FENERBAHÇE’NİN RAKİBİ belli oluyor! UEFA Konferans Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin çeyrek final rakibi kim?

KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi, 15 Mart 2024 Cuma günü TSİ 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde düzenlenecek.

Kura çekimi ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli olacak.

TSİ 14.00'te UEFA Şampiyonlar Ligi, TSİ 15.00'te ise UEFA Avrupa Ligi kuraları çekilecek.

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