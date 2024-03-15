Giriş Tarihi: 15.03.2024 06:50
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
06:50
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ belli oluyor! UEFA Konferans Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin çeyrek final rakibi kim?
Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırdı. Sarı Lacivertliler, son 16 turu rövanşında, ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilmesine rağmen tur atladı. Son 16 turu karşılaşmaları tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Temsilcimizin çeyrek final rakibi ise UEFA Konferans Ligi kura çekimi ardından netleşecek. Peki, Fenerbahçe rakibi kim oldu, belli oldu mu? Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek final rakibi ne zaman belli olacak? İşte, eşleşmeler, maç programı ve merak edilen tüm detaylar…