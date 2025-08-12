Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde tur peşinde! İşte sarı-lacivertlilerin, Feyenoord karşısındaki muhtemel 11...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 12.08.2025 13:57 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 13:57

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe evinde Feyenoord'u konuk edecek. İlk maçta Hollanda'da 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, 1 gollük dezavantajdan geri dönerek play-off turuna yükselmek istiyor. Peki, Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Jose Mourinho'nun planladığı muhtemel ilk 11...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Saat 20:00'de başlayacak olan mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs düdük çalacak. 90 dakikada Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Hollanda temsilcisine karşı İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, play-off turuna yükselmesi için en az 2 farklı galibiyet alması gerekiyor. 1 farklı galibiyetlerde ise müsabakada uzatma bölümü oynanacak.

MUHTEMEL RAKİPLER DE BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Feyenoord'u saf dışı bırakma durumunda ise play-off turunda karşılaşacağı rakipler de belli oldu. Sarı-lacivertliler, Nice-Benfica eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Bu eşlemenin ilk maçında gülen taraf 2-0 ile Benfica olmuştu.

Kanarya'da zorlu mücadele öncesi teknik direktör Jose Mourinho'nun muhtemel 11 tercihi de belli oldu.

TALISCA GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Feyenoord maçıyla sahalara geri dönüyor.

BU KEZ JHON DURAN İLE BAŞLANACAK

Sarı-lacivertli ekipte, ilk maçta ileri uçta Youssef En-Neysri forma giymişti. Rövanş maçında ise bu sezonun flaş transferlerinden Jhon Duran'ın oynaması bekleniyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe XI: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Archie Brown, Szymanski, Talisca, Jhon Duran

Feyenoord XI: Wellenreuther, Read, Ahmedhodzic, Watanabe, Bos, Steijn, Hwang, Timber, Hadji Moussa, Sauer, Ueda