Giriş Tarihi: 12.08.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 12.08.2025
13:57
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde tur peşinde! İşte sarı-lacivertlilerin, Feyenoord karşısındaki muhtemel 11...
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe evinde Feyenoord'u konuk edecek. İlk maçta Hollanda'da 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, 1 gollük dezavantajdan geri dönerek play-off turuna yükselmek istiyor. Peki, Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Jose Mourinho'nun planladığı muhtemel ilk 11...