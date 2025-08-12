Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde tur peşinde! İşte sarı-lacivertlilerin, Feyenoord karşısındaki muhtemel 11...

MUHTEMEL RAKİPLER DE BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Feyenoord'u saf dışı bırakma durumunda ise play-off turunda karşılaşacağı rakipler de belli oldu. Sarı-lacivertliler, Nice-Benfica eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Bu eşlemenin ilk maçında gülen taraf 2-0 ile Benfica olmuştu.