Giriş Tarihi: 26.12.2025 11:02

Fenerbahçe teklifi düşünmeden reddetti! “Satılmayacak tek futbolcumuz”

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna katmak istediği isimler için temaslarını sürdüren Kanarya'nın yıldız futbolcularına da talipler artıyor. Sarı-lacivertli takım, İtalyan devinden gelen teklifi düşünmeden reddetti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin kaptanı, savunmanın bel kemiği Milan Skriniar'a İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı.

Milan'ın Fenerbahçe forması giyen Milan Skriniar'ı istediği iddia ediliyordu. İtalyan ekibinin resmi girişimde bulunduğu öğrenildi.

Serie A devi Milan'ın resmi girişimi, yönetim tarafından "Satılmayacak tek futbolcumuz" yanıtıyla geri çevrildi.

TEK MAÇ KAÇIRDI

Bu sezon 27 resmi maçta görev alan Slovak yıldız, sadece Karagümrük karşılaşmasını sarı kart cezası olduğu için kaçırdı.

Tüm maçlara 11 başlayan Skriniar, sadece Brann müsabakasında 84. dakikada oyundan alındı.

Skora 2 gol-1 asistle katkı veren 30 yaşındaki oyuncu, geçen yıl yarım sezon başarılı bir performans gösterdiği için PSG'den bonservisi alınmıştı.

Ligde en fazla sahada kalan oyuncu ünvanını 1440 dakikayla Milan Skriniar aldı.

Slovak savunma oyuncusu, cezalı olduğu Fatih Karagümrük müsabakasında takımını yalnız bırakırken diğer 16 karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olan 30 yaşındaki stoperin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.

Kanarya, Slovak futbolcuyu PSG'den 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.