Haberler
Galeri
Fenerbahçe teklifi düşünmeden reddetti! “Satılmayacak tek futbolcumuz”
Giriş Tarihi: 26.12.2025 11:02
Fenerbahçe teklifi düşünmeden reddetti! “Satılmayacak tek futbolcumuz”
Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna katmak istediği isimler için temaslarını sürdüren Kanarya'nın yıldız futbolcularına da talipler artıyor. Sarı-lacivertli takım, İtalyan devinden gelen teklifi düşünmeden reddetti. İşte detaylar...