FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ (2-3) | FB-TS derbisi golleri, kırmızı ve sarı kartlar! Fenerbahçe Trabzonspor maçı özeti dakika dakika

Giriş Tarihi: 04.11.2023 21:50 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 21:50

Fenerbahçe Trabzonspor maç özeti için araştırmalar hız kazandı. Trendyol Süper Lig'in 11. haftası dev derbiye sahne oldu. Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ile Trabzonspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Tarihlerinde 134. kez karşılaşan iki ezeli rakibin maçında gülen taraf Bordo Mavililer oldu. Fırtına, 26 yıl sonra rakibini deplasmanda mağlup etti. Kritik mücadelenin sona ermesiyle beraber futbolseverler ''Fenerbahçe Trabzonspor maç özeti ve golleri'' şeklindeki araştırmalarına başladı. İşte; 4 Kasım 2023 FB TS derbisi maç özeti, golleri ve maçtan dakikalar…