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Haberler Galeri FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ (2-3) | FB-TS derbisi golleri, kırmızı ve sarı kartlar! Fenerbahçe Trabzonspor maçı özeti dakika dakika
Giriş Tarihi: 04.11.2023 21:50 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 21:50

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ (2-3) | FB-TS derbisi golleri, kırmızı ve sarı kartlar! Fenerbahçe Trabzonspor maçı özeti dakika dakika

Fenerbahçe Trabzonspor maç özeti için araştırmalar hız kazandı. Trendyol Süper Lig'in 11. haftası dev derbiye sahne oldu. Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ile Trabzonspor Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Tarihlerinde 134. kez karşılaşan iki ezeli rakibin maçında gülen taraf Bordo Mavililer oldu. Fırtına, 26 yıl sonra rakibini deplasmanda mağlup etti. Kritik mücadelenin sona ermesiyle beraber futbolseverler ''Fenerbahçe Trabzonspor maç özeti ve golleri'' şeklindeki araştırmalarına başladı. İşte; 4 Kasım 2023 FB TS derbisi maç özeti, golleri ve maçtan dakikalar…

Fenerbahçe Trabzonspor maç özeti 2-3 | Derbi heyecanı son buldu! Süper Lig Fenerbahçe Trabzonspor maçı özeti ve golleri

Fenerbahçe Trabzonspor maçı özeti için arama motorları çalıştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Zorlu derbide kazanan Bordo Mavililer oldu. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, karşılaşmadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı ve 26 yıllık Kadıköy'de kazanamama serisini de bozdu. Kritik müsabakayı canlı takip edemeyen futbolseverler ise ''FB TS derbisi geniş özeti ve golleri'' araştırmasına çıktı. İşte, Fenerbahçe Trabzonspor maç özeti, golleri ve maçtan dakikalar.

Fenerbahçe Trabzonspor maç özeti 2-3 | Derbi heyecanı son buldu! Süper Lig Fenerbahçe Trabzonspor maçı özeti ve golleri

FB TS MAÇI GOLLER (2-3)

Fenerbahçe'nin 19 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Mücadeleyi 3-2 kazanan Trabzonspor, 26 yıl sonra Kadıköy'den galip ayrıldı.

TRABZONSPOR:

10' ONUACHU

46' BERAT

47' PEPE

FENERBAHÇE:

61' TADİC (P)

90' TADİC (P)

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Fenerbahçe Trabzonspor maç özeti 2-3 | Derbi heyecanı son buldu! Süper Lig Fenerbahçe Trabzonspor maçı özeti ve golleri

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ (1-3 )

3'üncü dakikada cepheden gelişen Fenerbahçe atağında Tadic'in pasıyla ceza sahası yayı önünde topla buluşan İrfan Can'ın sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

10'uncu dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Edin Visca'nın topla birlikte kat ederek son çizgiye inmeden yaptığı ortasına iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

43'üncü dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrasında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Onuachu meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi, İsmail'e çarpan top ceza sahası dışarısına açıldı. Topu takip eden Zajc'ın sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Fenerbahçe Trabzonspor maç özeti 2-3 | Derbi heyecanı son buldu! Süper Lig Fenerbahçe Trabzonspor maçı özeti ve golleri

46'ncı dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın sol kanattan yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışına doğru açıldı. Ceza sahası yayı gerisinde topla buluşan Berat'ın yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

47'nci dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Samet'in savunmadan çıkarken kaptırdığı topla ani atağa çıkan Trabzonspor'da Visca pasını ceza sahası sol kanadındaki Abdülkadir'e verdi. Bu oyuncunun yerden altıpas üzerine çevirdiği topta Pepe'nin tek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.

59'uncu dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ferdi'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Tadic, Mehmet Can Aydın'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

61'inci dakikada Tadic'in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelerle buluştu: 1-3.

Fenerbahçe Trabzonspor maç özeti 2-3 | Derbi heyecanı son buldu! Süper Lig Fenerbahçe Trabzonspor maçı özeti ve golleri

70'inci dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi, pasını ceza sahası içindeki Tadic'e verdi. Bu oyuncunun pasıyla tekrardan topla buluşan Ferdi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan kornere çeldi.

76'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Batshuayi pasını İrfan Can'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

78'inci dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. İsmail Yüksek'in Fenerbahçe yarı alanının ilk metrelerinde Trezeguet'ye yaptığı faul sonrasında hakem Zorbay Küçük, ikinci yarı kartını göstererek İsmail'i oyun dışında bıraktı.

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