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Haberler Galeri Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hakemi belli mi? Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel 11’ler
Giriş Tarihi: 01.11.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 12:58

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hakemi belli mi? Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 11'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele Bein Sports ekranlarında yayımlanacak. İsmail Kartal önderliğinde 19'da 19 giden Fenerbahçe, bir haftada Djiku, Becao ve Fred sakatlığıyla sarsıldı. Stoperde tek seçeneği kalan Fenerbahçe ile sezona sallantılı başlayan ve daha sonra teknik direktör değişikliğine gidip takıma yeniden Abdullah Avcı'yı getiren Trabzon ekibi, kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Trabzonspor maçı hakemi ve muhtemel 11'ler, maç saatine kadar sıklıkla konuşulacak. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hakemi belli mi? Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel 11’ler

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, hangi gün soruları yanıt arıyor. Süper Lig'in en çekişmeleri mücadeleleri arasında yer alan derbi için iki takım hazırlıklarına devam ediyor. Fenerbahçe son bir haftada ilk 11'inden 3 oyuncuyu sakatlığa kurban verirken, Trabzonspor Abdullah Avcı ile daha istikrarlı bir performans sergilemek istiyor.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hakemi belli mi? Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel 11’ler

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 11'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Trabzonspor, 4 Kasım 2023 saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hakemi belli mi? Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel 11’ler

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Bein Sports ekranlarından yayımlanacak.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hakemi belli mi? Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel 11’ler

SAKATLIK LİSTESİ KABARIYOR

19'da 19 yaparak mükemmerl başlangıcına devam eden Fenerbahçe'de sakat listesi iyice kabardı. Sezon başından beri Lincoln ve Luan Peres'den yararlanamayan Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Joshua King, Alexander Djiku, Rodrigo Becao ve Fred forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hakemi belli mi? Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel 11’ler

Trabzonspor'daysa Mislav Orsic, Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen ve Anastasios Bakasetas'ın sakatlıkları devam ediyor.

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