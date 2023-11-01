Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hakemi belli mi? Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel 11’ler

Giriş Tarihi: 01.11.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 12:58

Trendyol Süper Lig 11'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele Bein Sports ekranlarında yayımlanacak. İsmail Kartal önderliğinde 19'da 19 giden Fenerbahçe, bir haftada Djiku, Becao ve Fred sakatlığıyla sarsıldı. Stoperde tek seçeneği kalan Fenerbahçe ile sezona sallantılı başlayan ve daha sonra teknik direktör değişikliğine gidip takıma yeniden Abdullah Avcı'yı getiren Trabzon ekibi, kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Trabzonspor maçı hakemi ve muhtemel 11'ler, maç saatine kadar sıklıkla konuşulacak. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?